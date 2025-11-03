La semana arranca con un tiempo soleado, viento sur e temperatura inusualmente cálida para estas fechas. Por ello, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco activará durante el martes y el miércoles avisos amarillos por riesgo de incendios forestales.

Los avisos estarán activos durante todo el día, las 24 horas tanto del martes como del miércoles.

El motivo está en las rachas de viento sur, que el miércoles podrían superar los 100 kilómetros por hora en zonas expuestas, especialmente en zonas de montaña del este.