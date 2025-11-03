TIEMPO
Aviso amarillo por riesgo de incendios forestales en la CAV

El aviso permanecerá vigente el martes y el miércoles ante la previsión de fuertes rachas de viento de componente sur.

Agencias | EITB

Última actualización

La semana arranca con un tiempo soleado, viento sur e temperatura inusualmente cálida para estas fechas. Por ello, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco activará durante el martes y el miércoles avisos amarillos por riesgo de incendios forestales.

Los avisos estarán activos durante todo el día, las 24 horas tanto del martes como del miércoles.

El motivo está en las rachas de viento sur, que el miércoles podrían superar los 100 kilómetros por hora en zonas expuestas, especialmente en zonas de montaña del este.

Eguraldia Sociedad Comunidad Autonóma Vasca

