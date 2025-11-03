EGURALDIA

Abisu horia baso-sute arriskuagatik EAEn

Abisua indarrean egongo da asteartean eta asteazkenean, hegoaldeko haize-bolada bortitzak aurreikusten direlako.

Agentziak | EITB

Astea eguzkitsu, hego-haizearekin eta ezohiko tenperatura beroekin hasi da. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horiak aktibatuko ditu asteartean eta asteazkenean, baso-suteak izateko arriskuagatik.

Abisua bi egunez egongo da indarrean, astearteko zein asteazkeneko 24 orduetan.

Hego-haizeagatik ezarri da abisua, asteazkenean bereziki, 100 km/h-tik gorako ufadak egingo dituela aurreikusten baita, batez ere ekialdeko mendi-inguruetan.

