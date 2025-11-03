ACCIDENTE DE TRÁFICO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Fallece un motorista en un accidente de tráfico en Lemoiz

La carretera BI-3152 en la que ha ocurrido el accidente permanece cerrada y la Ertzaintza ha abierto diligencias para esclarecer las causas.
Mapa de la carretera en la que ha ocurrido el accidente.
Euskaraz irakurri: Motor-gidari bat hil da Lemoizen gertatutako trafiko-istripu batean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Un motorista ha fallecido en un accidente de tráfico ocurrido este lunes por la tarde en la carretera BI-3152, a su paso por la localidad vizcaína de Lemoiz, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El siniestro ha tenido lugar pasadas las 17:30 horas en sentido a Bakio. Por causas que se investigan, un motorista ha sufrido un accidente y ha fallecido poco después. Hasta el lugar se han desplazado recursos de Osakidetza, bomberos y Ertzaintza, que han constatado el fallecimiento del motorista.

La carretera BI-3152 permanece cerrada. La Ertzaintza ha abierto diligencias para esclarecer las causas del fatal siniestro.

Accidentes de Tráfico Víctimas de accidentes de tráfico Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X