Fallece un motorista en un accidente de tráfico en Lemoiz

Un motorista ha fallecido en un accidente de tráfico ocurrido este lunes por la tarde en la carretera BI-3152, a su paso por la localidad vizcaína de Lemoiz, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.



El siniestro ha tenido lugar pasadas las 17:30 horas en sentido a Bakio. Por causas que se investigan, un motorista ha sufrido un accidente y ha fallecido poco después. Hasta el lugar se han desplazado recursos de Osakidetza, bomberos y Ertzaintza, que han constatado el fallecimiento del motorista.



La carretera BI-3152 permanece cerrada. La Ertzaintza ha abierto diligencias para esclarecer las causas del fatal siniestro.