Motor-gidari bat hil da Lemoizen gertatutako trafiko-istripu batean
Motor-gidari bat hil da astelehen arratsaldean BI-3152 errepidean, Lemoizen (Bizkaia), izan den zirkulazio-istripu batean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.
Ezbeharra 17:30ean gertatu da, Bakiorako noranzkoan. Ikertzen ari diren arrazoiengatik, motorzale batek istripua izan du eta handik gutxira hil da. Ertzaintza, Osakidetza eta suhiltzaileak bertaratu dira, eta motorzalearen heriotza egiaztatu dute.
BI-3152 errepidea itxita dago. Ertzaintzak izapideak ireki ditu ezbeharraren arrazoiak argitzeko.
Liztor asiatikoa, espezie inbaditzaile eta kezkagarria
Bi aste eskasetan hiru pertsona hil dira Galizan liztor asiatikoaren ziztadez. Horrek espezie inbaditzaile honekiko kezka areagotu egin du Euskal Herrian ere. Zer egin beharko genuke liztor asiatikoaren habia ikusten badugu? Oier Alberdi liztor beltzaren tratatzaileak zenbait aholku eman ditu gai konplexu honen aurrean.
Taldean egindako eraso faxista eta LGTBIfobiko bat salatu dute Gorraitzeko jaietan
Berhezi Berdintasun Kontsultorioak azaldu duenez, taldeak ikur frankistak eta falangistak zeramatzan. Bestalde, Kontsultorioak Eguesibko Udalaren isiltasuna kritikatu du, irailean gertatutako erasoaren aurrean.
Sarrigurenen atxilotutako gizona espetxeratu dute, adingabe bati sexu-erasoa egiteagatik
Fiskaltzak behin-behineko espetxeratzea eskatu du, komunikatua eta fidantzarik gabea, 16 urteko adingabe bati penetrazioarekin egindako sexu-eraso (bortxaketa) delitu batengatik.
Hizkuntza Ofizialen Kontseilu berria eratu da, "forma eta funtsa" aldatuta
Osaera berria izango du, eta berritasun nagusienetako da kontseilura batuko direla autonomia erkidegoetako hizkuntza politiketako ordezkariak.
Lagun bat ospitaleratu dute Gasteizen, patinetea lehertu eta kea arnasteagatik
Ibilgailuak lokal baten barruan egin zuen eztanda, eta jabeek bateria bertatik atera eta su-itzalgailu batekin busti zuten, suhiltzaileak iritsi aurretik.
Gizon bat atxilotu dute bikotekide ohia hiltzea leporatuta, Huelvan
47 urteko emakumezko biktimaren lankideek horren gorpua aurkitu zuten, indarkeria zantzuekin, lan egiten zuen eta bizi zen nekazaritza-lursailean bertan. Emakumearen alabak joan den astean Guardia Zibilari jakinarazi zionez, atxilotuak ama mehatxatu egin zuen, beste pertsona batekin ezkonduko zela iragarri ondoren.
Gabonetako trena, gaueko lasterketa eta mahai-futbol txapelketa: Bilboko metroak 30 urte bete ditu, eta ospatzen dabil
Bilboko metroak hiru hamarkada beteko ditu aurten, eta kontzertuak, zozketak eta dekorazio bereziak egingo ditu, baita Gabonetako trena, futbolin-txapelketa eta Underrun gaueko lasterketa ere.
Emakume bat San Ignazioko metro geltokian erditu da, Bilbon
Emakumea, senarrarekin batera, Lutxanako geltokian zegoen, eta zenbait bidaiarik ohartarazi dute urak egin dituela, eta, bagoirik bagoira, mediku bila aritu dira.
Bernedoko kanpalekuak antolatzen dituen elkartearen aurkako zehapen-espedientea abiatu du Arabako Aldundiak
Sarrea Euskal Udaleku Elkartearen aurkako zehapen-espedientea ireki du Aldundiak, araudiaren "bi betebehar ez betetzea" leporatuta: eskumena duen departamentuari jardueraren berri ez ematea eta eskatutako dokumentazioa Aldundiari ez helaraztea. Orain arte, 21 salaketa aurkeztu dituzte udaleku horietan parte hartu zuten adingabeen familiek, sexu-erasoak eta exhibizionismoa egitea egotzita.