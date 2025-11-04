Asesinada una mujer de 49 años en Zaragoza a manos de su pareja, que ya ha sido detenida

La Policía Nacional investiga como crimen machista el homicidio de una mujer de 49 años perpetrado este martes en Zaragoza, supuestamente a manos de su pareja, con la que convivía y que ya ha sido detenida, según la Delegación del Gobierno en Aragón.

En el lugar de los hechos, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha explicado a los medios que en torno a las 8:30 horas de este martes se ha recibido una llamada de unos vecinos del domicilio de la pareja, en la que se alertaba de que estaban oyendo una fuerte riña.

Una patrulla se ha presentado en el domicilio y en un primer momento el varón ha impedido la entrada de los agentes a la casa, por lo que han tenido que actuar por la fuerza.

En el interior han encontrado a la mujer, con varias cuchilladas en el cuerpo.

Aunque han intentado hacerle maniobras de recuperación, ha sido imposible salvar la vida de la mujer de 49 años y que, según Beltrán, no estaba incluida en el sistema VioGén.

La Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación.

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.