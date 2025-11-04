Gizon batek bikotekidea hil du Zaragozan
Auzokideek Polizia Nazionalari deitu diote, bikotearen etxean liskar gogor bat izan dela jakinarazteko. Patruila bat bertaratu da, eta emakumearen gorpua aurkitu dute, labankadak dituela. Ustezko hiltzailea dagoeneko atxilotu dute.
Espainiako Polizia Nazionala krimen matxista gisa ikertzen ari da 49 urteko emakume baten hilketa, Zaragozan (Aragoi, Espainia). Bikotekideak hil egin omen du, labankadaz, eta dagoeneko atxilotu dute, Espainiako Gobernuak Aragoin duen Ordezkaritzaren arabera.
Fernando Beltran Espainiako Gobernuak Aragoin duen ordezkariak hedabideei azaldu dienez, astearte honetako 08:30ak aldera bikotearen bizilagun batzuen deia jaso dute, borroka izugarria izaten ari zirela ohartarazteko.
Patruila bat bertaratu da eta, hasiera batean, gizonak agenteak etxera sartzea eragotzi du. Ondorioz, indarrez sartu behar izan dira. Barruan emakumea aurkitu dute, gorpuan hainbat labankada zituela.
Suspertze-maniobrak egiten saiatu diren arren, emakumea bertan hil da. Beltranen arabera, emakumea ez zegoen VioGen sisteman sartuta.
Polizia judizialak bere gain hartu du ikerketa.
-------------------------------------------------
Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, kontuan hartu gida honetako aholkuak eta/edo deitu doako telefono hauetako batera: 900 840 111 (Euskadiko telefonoa), 016 (Espainiako Estatuko telefonoa) eta 3919 (Iparraldeko telefonoa, 24 orduz, igande eta jaiegunetan izan ezik, 09:00etatik 18:00etara); ez dute arrastorik uzten fakturan, baina bai telefonoan; beraz, ziurtatu ezabatu egiten duzula.
Zure interesekoa izan daiteke
GOIDIaren biktimak: "Gure senideak ez zituen klimak hil, kudeaketa txarrak eta zientziarekiko errespetu faltak baizik"
GOIDIAren Biktimen Elkarteko presidenteak, Rosa Alvarezek, deitoratu egin du Kongresuko ikerketa batzordeak kondenatzeko legezko baliorik ez izatea, eta, "garaipen soziala" dela esan duen arren, oraindik pauso garrantzitsu bat geratzen dela azpimarratu du: Mazon espetxera bidaltzea.
Bi pertsona gidatze-azterketan ezkutatutako gailuekin kopiatzen harrapatu dituzte Bilbon
Agente batzuek ikusi zuten bi gizonek jarrera urduria eta antinaturala zutela, eta bularra ordenagailuaren pantailaren ondoan edukitzen zuten azterketa egiten zuten bitartean.
Shein, Aliexpress, Temu eta Wish jomugan, haur itxurako panpina sexualen salmentagatik
Frantziako Gobernuak Shein plataforma debekatzearekin mehatxu egin du, panpin horiek merkatutik erretiratzen ez baditu. Merkataritza elektronikoko erraldoia, bere aldetik, Frantziako Justiziarekin kolaboratzeko prest agertu da, Parisko Fiskaltzak ikerketa abiatu ondoren.
Nortzuk dira Espainiako aberatsenen Forbesen zerrendan agertzen diren bost euskal herritarrak?
Daniel Mate donostiarra (Glencore) da euskal ordezkaritzaren buru Forbesen zerrendan. Ondoren, De Urrutia, Ybarra eta Arregui familiak eta Jose Antonio Jainaga siderurgiako enpresaburua daude. Burtsak gorabehera, Euskal Herriko aberatsek Estatuko mapa ekonomikoan duten indarrari eutsi diote.
Mariatxi talde batek Bizkaiko DYAko presidente ohia hartu du Bizkaiko Lurralde Auzitegiaren atarian
Fernando Izaguirre Bizkaiko DYAko presidente ohia epaitzen hasiko dira astearte honetan, gobernuz kanpoko erakundearenak ziren 4,75 milioi euro bereganatzea leporatuta. Fiskaltzak eskatu du akusatu naguiak 7 urteko kartzela-zigorra bete dezan, iruzurra egitea egotzita.
Ikerketa batek melatonina luzaroan kontsumitzea bihotz-gaixotasunen bat izateko arriskuarekin lotu du
Amerikako Bihotzaren Elkarteak aurkeztutako lan batek eztabaida sortu du adituen artean, iradoki baitu urtebete baino gehiagoz melatonina hartzeak bihotz-gutxiegitasuna izateko arriskua areagotu dezakeela. Espezialistek lasaitasunerako deia egin dute, eta gogorarazi dute farmazietan errezetarik gabe saltzen diren produktuak ezin direla bi miligramotik gorakoak izan.
Abisu horia baso-sute arriskuagatik EAEn
Abisua indarrean egongo da asteartean eta asteazkenean, hegoaldeko haize-bolada bortitzak aurreikusten direlako.
Gaur hasiko da Bizkaiko DYAko presidente ohiaren aurkako epaiketa, 4,75 milioi euro bereganatzea leporatuta
Fiskaltzak 7 urteko espetxe-zigorra eskatu du.
21 urteko gizonezko bat atxilotu dute Gasteizen, bikotekideari eraso egin eta telefono mugikorra kentzeagatik
Gertakariak joan den larunbatean jazo ziren, 08:30 inguruan.