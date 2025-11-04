Emakumeen aurkako indarkeria
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gizon batek bikotekidea hil du Zaragozan

Auzokideek Polizia Nazionalari deitu diote, bikotearen etxean liskar gogor bat izan dela jakinarazteko. Patruila bat bertaratu da, eta emakumearen gorpua aurkitu dute, labankadak dituela. Ustezko hiltzailea dagoeneko atxilotu dute.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Polizia Nazionala krimen matxista gisa ikertzen ari da 49 urteko emakume baten hilketa, Zaragozan (Aragoi, Espainia). Bikotekideak hil egin omen du, labankadaz, eta dagoeneko atxilotu dute, Espainiako Gobernuak Aragoin duen Ordezkaritzaren arabera.

Fernando Beltran Espainiako Gobernuak Aragoin duen ordezkariak hedabideei azaldu dienez, astearte honetako 08:30ak aldera bikotearen bizilagun batzuen deia jaso dute, borroka izugarria izaten ari zirela ohartarazteko.

Patruila bat bertaratu da eta, hasiera batean, gizonak agenteak etxera sartzea eragotzi du. Ondorioz, indarrez sartu behar izan dira. Barruan emakumea aurkitu dute, gorpuan hainbat labankada zituela.

Suspertze-maniobrak egiten saiatu diren arren, emakumea bertan hil da. Beltranen arabera, emakumea ez zegoen VioGen sisteman sartuta.

Polizia judizialak bere gain hartu du ikerketa.

-------------------------------------------------

Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, kontuan hartu gida honetako aholkuak eta/edo deitu doako telefono hauetako batera: 900 840 111 (Euskadiko telefonoa), 016 (Espainiako Estatuko telefonoa) eta 3919 (Iparraldeko telefonoa, 24 orduz, igande eta jaiegunetan izan ezik, 09:00etatik 18:00etara); ez dute arrastorik uzten fakturan, baina bai telefonoan; beraz, ziurtatu ezabatu egiten duzula.  

Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Matxismoa Aragoi Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Ikerketa batek melatonina luzaroan kontsumitzea bihotz-gaixotasunen bat izateko arriskuarekin lotu du

Amerikako Bihotzaren Elkarteak aurkeztutako lan batek eztabaida sortu du adituen artean, iradoki baitu urtebete baino gehiagoz melatonina hartzeak bihotz-gutxiegitasuna izateko arriskua areagotu dezakeela. Espezialistek lasaitasunerako deia egin dute, eta gogorarazi dute farmazietan errezetarik gabe saltzen diren produktuak ezin direla bi miligramotik gorakoak izan.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X