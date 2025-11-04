Eric Olhats niega las acusaciones de agresión sexual a seis menores en el juicio celebrado en Baiona

El Palacio de Justicia de Baiona ha acogido hoy el juicio a Éric Olhats, exentrenador del Aviron Bayonnais y exojeador de la Real Sociedad, acusado de agredir sexualmente a seis menores. En su declaración, el acusado ha negado todos los delitos que se le imputan.

Durante la vista, también han declarado las víctimas y sus familiares. Los jóvenes han relatado lo que vivieron con Olhats cuando tenían entre 11 y 15 años y formaban parte del equipo Aviron Bayonnais. Según sus testimonios, el que entonces era su entrenador les ralizaba tocamientos, les enviaba mensajes de carácter sexual y les mostraba películas de contenido pornográfico. Han denunciado que los hechos vividos han marcado sus vidas y están sufriendo sus consecuencias.

El extrenador se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión y una multa de 150 000 euros.

Entre otros, Olhats es conocido por ser el ojeador que descubrió para el fútbol de élite a Antoine Griezmann. Fue detenido en mayo de 2022.