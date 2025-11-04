Eric Olhatsek adingabeei sexu-erasoak egin izana ukatu du Baionan egindako epaiketan
1997-2022 urte artean sei adingaberi sexu-erasoak egitea leporatuta, gaur epaitu dute Aviron Bayonnaiseko entrenatzaile eta Realeko begiratzaile ohia. 10 urteko espetxe-zigorra eta 150.000 eurorainoko isuna jaso dezake.
Eric Olhats Aviron Bayonnaiseko entrenatzaile eta Realeko begiratzaile ohiaren aurkako epaiketa gaur egin da Baionako Justizia Auzitegian, 1997-2022 urte artean sei adingaberi sexu-erasoak egin izana leporatuta. Epailearen aurreko deklarazioan, leporatzen zaizkion delitu guztiak ukatu ditu akusatuak.
Biktimek eta haien senideek ere deklaratu dute epaiketan. 11-15 urte zituztenean, Aviron Bayonnais taldeko kide zirela, Olhatsekin bizi izandakoa kontatu dute gazteek. Orduan euren entrenatzailea zenak igurtziak egiten zizkiela, eta sexu-izaera zuten mezuak igorri eta eduki pornografikoa zuten filmak erakusten zizkiela azaldu dute. Horrek guztiak euren bizitzetan utzitako ondorioak salatu dituzte.
Leporatzen zaizkion delituengatik, 10 urteko espetxe-zigorra eta 150.000 eurorainoko isuna jaso dezake akusatuak.
Besteak beste, Antoine Griezmann aurkitzeagatik da ezaguna Olhats. 2022ko maiatzean atxilotu zuten.
