Eric Olhatsek adingabeei sexu-erasoak egin izana ukatu du Baionan egindako epaiketan

1997-2022 urte artean sei adingaberi sexu-erasoak egitea leporatuta, gaur epaitu dute Aviron Bayonnaiseko entrenatzaile eta Realeko begiratzaile ohia. 10 urteko espetxe-zigorra eta 150.000 eurorainoko isuna jaso dezake.

Eric Olhats, artxiboko irudi batean. Argazkia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Eric Olhats Aviron Bayonnaiseko entrenatzaile eta Realeko begiratzaile ohiaren aurkako epaiketa gaur egin da Baionako Justizia Auzitegian, 1997-2022 urte artean sei adingaberi sexu-erasoak egin izana leporatuta.  Epailearen aurreko deklarazioan, leporatzen zaizkion delitu guztiak ukatu ditu akusatuak. 

Biktimek eta haien senideek ere deklaratu dute epaiketan. 11-15 urte zituztenean,  Aviron Bayonnais taldeko kide zirela, Olhatsekin bizi izandakoa kontatu dute gazteek. Orduan euren entrenatzailea zenak igurtziak egiten zizkiela, eta sexu-izaera zuten mezuak igorri eta eduki pornografikoa zuten filmak erakusten zizkiela azaldu dute. Horrek guztiak euren bizitzetan utzitako ondorioak salatu dituzte. 

Leporatzen zaizkion delituengatik, 10 urteko espetxe-zigorra eta 150.000 eurorainoko isuna jaso dezake akusatuak. 

Besteak beste, Antoine Griezmann aurkitzeagatik da ezaguna Olhats. 2022ko maiatzean atxilotu zuten. 

 

