Osakidetza vacuna contra la gripe un 11 % más que el año pasado e insiste en animar a inmunizarse
Toda aquella persona que lo desee, puede coger cita para vacunarse frente a la gripe, y también frente a la Covid en caso de tener más de 75 años o alguna enfermedad crónica.
Osakidetza ha vuelto a hacer un llamamiento a toda la población para que se proteja frente a la gripe, ya que el pico más alto de la epidemia podría adelantarse este año. Según los últimos datos, Osakidetza ha vacunado contra esta enfermedad respiratoria a 417 744 personas, un 11 % más que el año pasado.
Es por ello que la invitación se ha abierto ya a la población en general. Además, en el Centro de Refuerzo de Vacunación de La Casilla en Bilbao, personas mayores de 14 años pueden acudir a vacunarse sin necesidad de cita previa. Hasta el momento se han vacunado 12 438 personas en este lugar.
Es precisamente en este territorio, Bizkaia, donde se está detectando una mayor incidencia de la gripe que en el resto, con 160 casos por 100 000 habitantes, frente a los 58 de Gipuzkoa y 23 de Álava.
La directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, ha recordado que hasta la fecha se ha vacunado el 18 % de la población en Euskadi y ha insistido en "la necesidad de inmunizarse lo antes posible para estar preparados para cuando llegue el pico de contagios a causa de la proximidad de las fiestas navideñas".
Osakidetza insiste especialmente en la vacunación de la población infantil, ya que los centros de salud de Atención Primaria han detectado que la incidencia de la gripe es especialmente elevada en menores de 5 años.
Entre las embarazadas, otro de los principales objetivos de la campaña, la cobertura hasta el momento es del 38,6%.
