Víctimas de la DANA: "A nuestros familiares no los mató el clima, sino la mala gestión y la falta de respeto por la ciencia"

Rosa Álvarez Presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales 29O
18:00 - 20:00
Rosa Álvarez. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: GOIDIaren biktimak: "Gure senideak ez zituen klimak hil, kudeaketa txarrak eta zientziarekiko errespetu faltak baizik"

Última actualización

La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29-O, Rosa Álvarez, ha lamentado que la comisión de investigación de la DANA en el Congreso no tenga validez legal para condenar y, aunque ha dicho que es "una victoria social", ha subrayado que queda un importante paso: "Mazón a prisión".

Congreso Diputados Comunidad Valenciana Desastres naturales Víctimas de desastres naturales Sociedad

