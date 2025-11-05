TIEMPO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El mes de octubre ha sido "muy seco", con lluvias por debajo del 50 % según Euskalmet

En algunas zonas de Álava ha sido el mes de octubre "más seco de lo que llevamos de siglo" con una anomalía de 1,2 ºC por encima del promedio normal.

Euskaraz irakurri: Euskalmeten arabera, urria "oso lehorra" izan da, % 50etik beherako euriteekin
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, ha calificado el pasado mes de octubre como "muy seco", con lluvias acumuladas por debajo del 50 % en todo el territorio. En un comunicado, Euskalmet ha destacado que, en algunas zonas de Álava, "ha sido el mes de octubre más seco de lo que llevamos de siglo", con acumulados "inferiores al 30 % en buena parte" de este territorio.

En cuanto a temperaturas, y en términos generales, el mes pasado registró "una anomalía de 1,2 ºC por encima del promedio normal 1991-2020, lo que le sitúa como el noveno octubre más caluroso de lo que llevamos de siglo de unas series encabezadas por el 2022 y 2023".

En cuanto a precipitaciones, los valores más altos se registraron en el nordeste de Gipuzkoa. A partir de aquí, los acumulados descendieron muy rápidamente hasta llegar a los más bajos en el sur de Álava. Por capitales, San Sebastián y Bilbao registraron 8 días de lluvia y Vitoria-Gasteiz tan solo cinco.

Desde Euskalmet han destacado también que el día 23 de octubre fue el más ventoso del mes debido a la influencia de la borrasca Benjamín. A lo largo de esta jornada se produjeron varias rachas huracanadas, siendo la más destacable la registrada en Matxitxako con ráfagas de viento de 147,5 kilómetros por hora. 

En lo que se refiere a meteorología adversa, el Gobierno Vasco activó en octubre una alerta naranja por oleaje para la navegación y cuatro avisos amarillos; dos por viento en zonas expuestas, uno por oleaje para la navegación y otro por proyecciones de agua y salpicaduras.

 

Cambio Climático Gipuzkoa Bizkaia Eguraldia Araba-Álava Sociedad

Te puede interesar

SAN SEBASTIÁN, 15/09/2025.- Primera jornada del juicio presidido por el juez, Augusto Maeso (d), celebrado este lunes en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa contra el masajista donostiarra acusado de agredir sexualmente a tres adolescentes .EFE/Juan Herrero
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Condenado a 26 años de cárcel el masajista que agredió sexualmente a tres menores

La Audiencia de Gipuzkoa, que ha ordenado ya su ingreso en prisión, le impone 14 años de cárcel por los dos delitos de agresión sexual a menor de 16 años (siete años por cada víctima), 10 años por el delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años y dos años por ciberacoso sexual infantil, además de 17 años de libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad, y el pago de una indemnización total de 40 000 euros a las tres víctimas, entre otras medidas.

Cargar más
Publicidad
X