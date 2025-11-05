El mes de octubre ha sido "muy seco", con lluvias por debajo del 50 % según Euskalmet
En algunas zonas de Álava ha sido el mes de octubre "más seco de lo que llevamos de siglo" con una anomalía de 1,2 ºC por encima del promedio normal.
La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, ha calificado el pasado mes de octubre como "muy seco", con lluvias acumuladas por debajo del 50 % en todo el territorio. En un comunicado, Euskalmet ha destacado que, en algunas zonas de Álava, "ha sido el mes de octubre más seco de lo que llevamos de siglo", con acumulados "inferiores al 30 % en buena parte" de este territorio.
En cuanto a temperaturas, y en términos generales, el mes pasado registró "una anomalía de 1,2 ºC por encima del promedio normal 1991-2020, lo que le sitúa como el noveno octubre más caluroso de lo que llevamos de siglo de unas series encabezadas por el 2022 y 2023".
En cuanto a precipitaciones, los valores más altos se registraron en el nordeste de Gipuzkoa. A partir de aquí, los acumulados descendieron muy rápidamente hasta llegar a los más bajos en el sur de Álava. Por capitales, San Sebastián y Bilbao registraron 8 días de lluvia y Vitoria-Gasteiz tan solo cinco.
Desde Euskalmet han destacado también que el día 23 de octubre fue el más ventoso del mes debido a la influencia de la borrasca Benjamín. A lo largo de esta jornada se produjeron varias rachas huracanadas, siendo la más destacable la registrada en Matxitxako con ráfagas de viento de 147,5 kilómetros por hora.
En lo que se refiere a meteorología adversa, el Gobierno Vasco activó en octubre una alerta naranja por oleaje para la navegación y cuatro avisos amarillos; dos por viento en zonas expuestas, uno por oleaje para la navegación y otro por proyecciones de agua y salpicaduras.
