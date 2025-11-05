EGURALDIA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euskalmeten arabera, urria "oso lehorra" izan da: ohiko prezipitazioen erdia egin du

Arabako zenbait eremutan, mende honetan izan den "urririk beroena eta lehorrena" izan dute, eta batez besteko tenperatura ohi baino 1,2 ºC gorago egon da.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskalmet – Euskal Meteorologia Agentziaren arabera, urria oso lehorra izan zen, EAE osoan % 50etik beherako metatuekin, eta Arabako leku askotan % 30etik beherakoak izan ziren. Tenperaturari dagokionez, batez besteko tenperatura 1991-2020 aldiko ohiko batezbestekoa baino 1.2 ºC altuagoa izan zen. Mende honetako bederatzigarren urririk beroena izan zen; lehen postuetan 2022koa eta 2023koa daude.

Prezipitazioei dagokienez, balio altuenak Gipuzkoako ipar-ekialdean erregistratu ziren. Metatau baxuenak Araba hegoaldean izan ziren, ez baitziren 10 l/m²-ra ere iritsi. Hiriburuei dagokienez, Donostian eta Bilbon 8 egunetan egin zuen euria eta Gasteizen 5 egunetan bakarrik.

Bestalde, aipatzekoa da hilaren 23a izan zela urriko egunik haizetsuena, “Benjamin” ekaitzaren eraginez. Egun horretan bolada bortitzak neurtu ziren, eta aipagarriena Matxitxakon neurtutakoa izan zen 147.5 kilometro orduko haize ufadengatik.

Muturreko meteorologiari dagokionez, Eusko Jaurlaritzak urrian alerta laranja bat aktibatu zuen nabigaziorako olatuen altueragatik. Horrez gain, 4 abisu hori aktibatu ziren; 2 haizeagatik haizeguneetan, 1 olatuengatik nabigaziorako eta 1 ur-proiekzio eta zipriztinengatik.

 

Klima Aldaketa Gipuzkoa Bizkaia Eguraldia Araba Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

SAN SEBASTIÁN, 15/09/2025.- Primera jornada del juicio presidido por el juez, Augusto Maeso (d), celebrado este lunes en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa contra el masajista donostiarra acusado de agredir sexualmente a tres adolescentes .EFE/Juan Herrero
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Hiru adingaberi sexu-erasoak egin zizkien masajistari 26 urteko kartzela-zigorra ezarri diote

Gipuzkoako Auzitegiak jada agindu du gizona espetxeratzea. 14 urteko kartzela-zigorra ezarri dio 16 urtetik beherako adingabeei egindako bi sexu-eraso delituengatik (zazpi urte, biktima bakoitzeko), 10 urtekoa, 16 urtetik beherakoari egindako sexu-eraso jarraituagatik, eta, bi urtekoa, haurren sexu-ziberjazarpenagatik. Gainera, beste neurri batzuen artean, espetxetik ateratzen denean 17 urte egin beharko ditu zaintzapeko askatasunean, eta, orotara 40.000 euroko kalte-ordaina eman beharko die hiru biktimei.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X