Eric Olhats, condenado a seis años de cárcel por agresión sexual a menores

Un tribunal de Baiona ha condenado a seis años de cárcel al exentrenador del Aviron Bayonnais y exojeador de la Real Sociedad, Éric Olhats, por agresión sexual a menores.

Durante la vista celebrada este martes, las víctimas relataron lo que vivieron con Olhats cuando tenían entre 11 y 15 años y formaban parte del equipo Aviron Bayonnais. Según sus testimonios, el que entonces era su entrenador les realizaba tocamientos, les enviaba mensajes de carácter sexual y les mostraba películas de contenido pornográfico.

El acusado, por su parte, negó todos los delitos que se le imputan.

Además de la condena de prisión, el tribunal le ha impuesto a Olhats la prohibición de trabajar con menores y de acceder a recintos deportivos. Tras conocer la sentencia, el abogado de defensa, Alain Larrea, no descarta recurrir el fallo.

Olhats es conocido por ser el ojeador que descubrió para el fútbol de élite a Antoine Griezmann.