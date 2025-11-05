Retenciones kilométricas en el corredor del Txorierri por un accidente entre 8 vehículos en Erandio
Un accidente múltiple entre ocho vehículos registrado en el corredor del Txorierri (BI-30), a su paso por Erandio, está generando retenciones kilométricas.
El siniestro ha tenido lugar a las 07:20 horas de este miércoles en dirección Erletxes, ha según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
Los vehículos accidentados obstaculizan el carril izquierdo, y el colapso afecta también a la carretera de La Avanzada, Rontegi y la A-8.
En el accidente ha resultado herida leve una persona, han explicado las fuentes.
