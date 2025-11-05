TRÁFICO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Retenciones kilométricas en el corredor del Txorierri por un accidente entre 8 vehículos en Erandio

Los vehículos obstaculizan el carril izquierdo en dirección Erletxes. El accidente también afecta a la circulación en Rontegi y La Avanzada.
Foto: @trafikoaEJGV
Euskaraz irakurri: Auto-ilara luzeak Txorierriko igarobidean, Erandion zortzi ibilgailuk talka egin ondoren
author image

EITB

Última actualización

Un accidente múltiple entre ocho vehículos registrado en el corredor del Txorierri (BI-30), a su paso por Erandio, está generando retenciones kilométricas. 

El siniestro ha tenido lugar a las 07:20 horas de este miércoles en dirección Erletxes, ha según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Los vehículos accidentados obstaculizan el carril izquierdo, y el colapso afecta también a la carretera de La Avanzada, Rontegi y la A-8.

En el accidente ha resultado herida leve una persona, han explicado las fuentes.

Accidentes de Tráfico Víctimas de accidentes de tráfico Tráfico Corredor del Txorierri Bizkaia Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Los técnicos sanitarios afrontan su cuarta jornada de huelga con el objetivo de equipararse a los europeos

Técnicos superiores y especialistas sanitarios han secundado hoy la cuarta jornada de huelga a nivel estatal. Reivindican que en el Estado español estos títulos se siguen obteniendo a través de la Formación Profesional y en Europa estas titulaciones son grados universitarios. Además, solicitan el reconocimiento de un perfil profesional diferenciado de las profesiones de tratamiento y seguimiento de Enfermería.

Cargar más
Publicidad
X