Retenciones kilométricas en el corredor del Txorierri por un accidente entre 8 vehículos en Erandio

Un accidente múltiple entre ocho vehículos registrado en el corredor del Txorierri (BI-30), a su paso por Erandio, está generando retenciones kilométricas.

El siniestro ha tenido lugar a las 07:20 horas de este miércoles en dirección Erletxes, ha según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Los vehículos accidentados obstaculizan el carril izquierdo, y el colapso afecta también a la carretera de La Avanzada, Rontegi y la A-8.

En el accidente ha resultado herida leve una persona, han explicado las fuentes.