Auto-ilara luzeak Txorierriko igarobidean, Erandion zortzi ibilgailuk talka egin dute eta

Ibilgailuek ezkerreko erreia oztopatzen dute Erletxetara bidean, eta istripuak Arrontegiko eta Artatzako zirkulazioan du eragina.

Argazkia: @trafikoaEJGV
author image

EITB

Azken eguneratzea

Zortzi ibilgailuren arteko istripua izan da gaur goizean Txorierriko igarobidean (BI-30 errepidea), Erandio parean (Bizkaia) eta Erletxetarako noranzkoan. Hori dela eta, ilara luzeak sortu dira, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.

Istripua 07:20 aldera gertatu da. 

Ezbeharra izan duten ibilgailuak ezkerreko erreia oztopatzen ari dira, eta ilarak A-8ra, Errontegira eta Artatzako errepidera ere iritsi dira. 

Talkaren ondorioz, pertsona bat arin zauritu da, gutxienez. 

Trafiko Istripuak Trafiko istripuen biktimak Trafikoa Txorierriko igarobidea Bizkaia Gizartea Eguneko Titularrak

