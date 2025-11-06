El Gobierno español ordena medidas preventivas contra la gripe aviar

¿Cuáles son y dónde se aplicarán las medidas?

Ante esta situación, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España aplicará a partir del próximo 10 de noviembre la Orden APA/2442/2006, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la gripe aviar.

Estas medidas de protección se aplicarán en las zonas de especial riesgo y vigilancia de todo el Estado español. No hay ninguna de estas zonas en la CAV, ya que no existen grandes humedales ni viveros.

En Navarra, por el contrario, hay zonas que tendrán que aplicar estas medidas, concretamente en las de cultivo de arroz de Arguedas (que afecta a los municipios de Arguedas y Tudela), en la zona del lago de Pitillas, en Zúñiga y en Los Arcos.

En todas estas zonas de riesgo se prohibirá el uso de aves anserífomes y charadriiformes como anzuelos, así como la cría de patos y gansos junto con otras especies de aves de corral.

También estará prohibida la cría de aves de corral al aire libre. No obstante, cuando ello no sea posible, la autoridad competente podrá autorizar el mantenimiento de las aves en estas condiciones, siempre que se adopten medidas de protección adecuadas, como la instalación de telas de pajarería u otros elementos que impidan la entrada de aves silvestres. En todo caso, la alimentación y el agua de las aves deberán colocarse en el interior de las instalaciones o en un lugar cubierto, para evitar el contacto entre las aves silvestres y los alimentos o el agua de las aves de corral.

Asimismo, se prohíbe suministrar a las aves de corral con agua procedente de depósitos de agua a los que puedan acceder aves silvestres, salvo que dicha agua haya sido previamente tratada para eliminar posibles virus.

En aquellos casos en los que por el bienestar de los animales sea necesario colocarlos en el exterior, los abrevaderos deberán ser convenientemente protegidos para evitar el acceso de las aves silvestres.

Por último, queda prohibido juntar a aves de corral u otro tipo de aves en cautividad en los centros de concentración de animales contemplados en la Ley 08/2003, incluidas competiciones ganaderas, exposiciones, demostraciones y celebraciones culturales, así como cualquier concentración de aves de corral o de aves cautivas al aire libre.

Además de estas medidas, según las circunstancias, cada comunidad podrá adoptar medidas adicionales para evitar riesgos.

"Tranquilidad y atención"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha lanzado este viernes un "mensaje de serenidad", pero también a la vez de "tremenda atención" ante los riesgos que puede conllevar la gripe aviar y la necesidad de reforzar las medidas de bioseguridad.

Según ha explicado, "las aves silvestres, como consecuencia de las alteraciones climáticas, están migrando en épocas diferentes del año", lo que ha provocado que se extiendan los brotes en la Unión Europea y que en España se haya incrementado la presencia del virus en los últimos años.

Según ha recordado, en humanos "no hay ningún tipo de contagio derivado de la carne, huevos u otros productos del ave". Pero, ha subrayado, "en todo caso, tenemos que llevar un estricto control en esta materia".