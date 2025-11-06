Hegazti-gripea
Hegazti-gripeari aurre hartzeko neurri prebentiboak agindu ditu Espainiako Gobernuak

Arrisku- eta zaintza-eremu zehatzetan etxeko eta haztegietako hegaztiei eragingo dieten neurriak indarrean sartuko dira azaroaren 10etik aurrera. EAEn ez dago halako eremurik, bai, ordea Nafarroan. Nolanahi ere, Europatik datorren birusaren aurrean arretaz eta arduraz jardutea eskatu dute agintariek, kutsatzeek eta birusaren hedapenak ekar ditzakeen kalteak saihesteko.

(Foto de ARCHIVO) Gallinas en Cantabria REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO DE CANTABRIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 06/8/2025
Oilategi bat. Europa Pressen artxiboko argazkia.
author image

Olatz Prat | EITB

Azken eguneratzea

Hegazti-gripearen egoera epidemiologikoak okerrera egin dezakeela-eta, Espainiako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioak neurri prebentiboak hartzeko agindua eman du eta datorren astelehenetik aurrera (azaroak 10) indarrean jarriko diren neurrien berri eman du, kutsatzeak saihestu eta birusaren hedapena eragozteko.

Ministerioak azaldu duenez, azken aste eta hilabeteetan gora egin dute, bai hegazti basatietan bai haztegietako hegaztietan hautemandako hegazti-gripe kasuek, Europa osoan bezala, iberiar penintsulan ere.

Alemanian dute egoerarik zailena, bertan 59 foku erregistratu dira uztailaren 1etik, eta aste honetan bertan 175.000 hegazti sakrifikatzeko agindua eman dute Behe-Saxoniako Vechta eskualdeko agintariek, hegazti gripe agerraldi handi baten ondorioz. Alemaniako hegazti-ekoizle handiena da eskualde hori. Behe Saxonian 106 milioi hegazti hazten dira urtean, eta dagoeneko 500.000 inguru sakrifikatu dituzte aurten. Segurtasun neurri zorrotzak hartu dituzten arren, zaila da birusari eustea, haztegietako hegaztiek ez ezik, hegazti basatiek ere hartzen baitute birusa, eta, nola ez, baita kutsatu ere.

Hainbesterainokoa da kezka, Irlandan aste honetan bi kasu hautemanda, datorren azaroaren 10etik aurrera herrialde osoko etxeko eta haztegietako hegaztiak konfinatzeko agindu du Irlandako Gobernuak.

Polonian (17 agerraldi), Italian (16) eta Espainian (14) egoera Alemanian baino xamurragoa bada ere, prebentzio neurrietan sakontzeko hautua egiten ari dira dagoeneko agintariak. Izan ere, Alemaniaren kasuan arazoaren muina haztegietan dagoen arren, Europa osoan oro har hegazti migrarien joan-etorria batetik, eta birusaren biziraupena errazten duten tenperaturen beherakadak, bestetik, kasuen igoera iragartzen dute.

 

(Foto de ARCHIVO) El Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón promueve jornadas informativas frente a la gripe aviar REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO DE ARAGÓN Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 16/2/2023

Zeintzuk dira eta non aplikatuko dira neurriak?

Egoera horren aurrean, Espainiako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioak indarrean jarriko du, datorren azaroaren 10etik aurrera hegazti-gripearen inguruko babes-neurri espezifikoak ezartzen dituen APA/2442/2006 Agintaraua.

Babes-neurri horiek espainiar Estatu osoko arrisku- eta zaintza-bereziko eremuetan aplikatuko dira. EAEn ez dago halako eremurik,  hezegune eta haztegi handirik ez dagoen heinean.

Nafarroan aldiz, badira neurriok aplikatu beharko dituzten eremuak, zehazki, Arguedaseko arroz-soro inguruetan (Arguedas eta Tutera udalerriei eragiten die), Pitillasko aintzira inguruan, Zuñigan eta Los Arcosen.  

Arrisku-eremu horietan guztietan debekatuta egongo da antserifome eta charadriiforme motetako hegaztiak amu gisa erabiltzea, baita ahate eta antzarak etxeko beste hegazti espezie batzuekin batera haztea ere.

Debekatuta egongo da, halaber, etxeko hegaztiak aire zabalean haztea. Hala ere, hori ezinezkoa denean, agintari eskudunak hegaztiak baldintza horietan mantentzea baimendu ahal izango du, betiere babes-neurri egokiak hartzen badira, hala nola txoritegi-oihalak edo hegazti basatiak sartzea eragozten duten beste elementu batzuk instalatzea. Nolanahi ere, hegaztien janari eta ura instalazioen barruan edo aterpe batean jarri beharko dira, hegazti basatiekin eta etxeko hegaztientzako elikagaiekin edo urarekin kontakturik ez izateko moduan.

Era berean, debekatuta egongo da basa-hegaztiak sar daitezkeen ur-biltegietatik datorren ura etxeko hegaztiei ematea, salbu eta ur hori aurrez tratatu bada hegazti-gripearen balizko birusak deuseztatzeko.

Animalien ongizateagatik kanpoan jartzea beharrezko den kasuetan, askak behar bezala babestu beharko dira hegazti basatiak haietara iritsi ez daitezen.

Azkenik, debekatuta egongo da etxeko-hegaztiek edo gatibu dauden beste hegazti mota batzuk elkartzea 08/2003 Legeak jasotako animalien kontzentrazio-zentroetan, abeltzaintzako lehiaketak, erakusketak, erakustaldiak eta kultura-ospakizunak barne, bai eta etxeko hegaztien edo aire zabaleko hegazti gatibuen edozein kontzentrazio ere.

Neurri horiez gain, egoeraren arabera, erkidego bakoitzak neurri osagarriak hartu ahalko ditu arriskuak saihesteko.

“Lasaitasuna eta arreta”

Luis Planas Espainiako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministroak “lasaitasunerako deia” egin du ostiral honetan, baina baita “arretarako” ere, hegazti gripeak ekar ditzake arrisku eta kalteen eta biosegurtasun neurriak indartzeko beharraren aurrean.

Azaldu duenez, "klima aldaketaren ondorioz, hegazti basatiak garai desberdinetan ari dira migratzen" eta horrek Europar Batasunean agerraldiak hedatzea ekarri du; Espainian ere azken urteotan, birusaren presentzia areagotu egin dela azaldu du.

Gogorarazi duenez, gizakietan “ez dago inolako kutsadurarik hegaztiaren haragitik, arrautzetatik edo bestelako eratorritako produktuetatik”. Baina, azpimarratu duenez, “nolanahi ere, kontrol zorrotza izan behar dugu arlo honetan”. 

