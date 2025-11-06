Foronda estrena vuelos de Volotea a Madrid y Barcelona

La aerolínea Volotea ha estrenado nuevos vuelos entre el aeropuerto de Foronda y los de Madrid y Barcelona, dos nuevas rutas de las que sus responsables han dicho que esperan que sean "las primeras de muchas más".

Hasta ahora, la única aerolínea que operaba en el aeropuerto alavés era Ryanair. A partir de hoy, Volotea unirá cuatro veces por semana Foronda con Madrid y Barcelona, en ambos casos los jueves, viernes, domingos y lunes.

En enero, pasadas las navidades, se reducirán temporalmente a dos vuelos a la semana, y volverá a cuatro frecuencias en febrero.

En total, ofertará 133 000 asientos entre los dos meses que quedan de este año y el que viene.

Volotea llega con vocación de permanecer en Foronda "con un crecimiento sostenible en los próximos años", según el jefe de estrategia de la firma, Gabriel Schmilovich, ya que aspira a captar público de otros territorios vecinos a Álava.