Foronda estrena vuelos de Volotea a Madrid y Barcelona

Serán cuatro por semana entre Vitoria-Gasteiz y las dos ciudades, aunque temporalmente serán de dos por semana durante el mes de enero.

VITORIA, 06/11/2025.- Volotea presenta las nuevas rutas desde el aeropuerto de Foronda a Barcelona y Madrid. Asisten la delegada del Gobierno, Marisol Garmendia; el diputado general de Álava, Ramiro González; la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, y el jefe de estrategia de Volotea, Gabriel Schmilovich. EFE / L. Rico

La aerolínea Volotea ha estrenado nuevos vuelos entre el aeropuerto de Foronda y los de Madrid y Barcelona, dos nuevas rutas de las que sus responsables han dicho que esperan que sean "las primeras de muchas más".

Hasta ahora, la única aerolínea que operaba en el aeropuerto alavés era Ryanair. A partir de hoy, Volotea unirá cuatro veces por semana Foronda con Madrid y Barcelona, en ambos casos los jueves, viernes, domingos y lunes.

En enero, pasadas las navidades, se reducirán temporalmente a dos vuelos a la semana, y volverá a cuatro frecuencias en febrero.

En total, ofertará 133 000 asientos entre los dos meses que quedan de este año y el que viene.

Volotea llega con vocación de permanecer en Foronda "con un crecimiento sostenible en los próximos años", según el jefe de estrategia de la firma, Gabriel Schmilovich, ya que aspira a captar público de otros territorios vecinos a Álava.

En el acto han estado presentes la delegada del Gobierno, Marisol Garmendia, el diputado general, Ramiro González, y la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarría.

González ha confiado en que Foronda alcance el medio millón de pasajeros anuales, y AENA, la gestora del aeropuerto, haga inversiones en el mismo, como la ampliación del aparcamiento.

