Forondak Madrilekin eta Bartzelonarekin lotzen dituen hegaldiak estreinatu ditu

Astean lau izango dira Gasteiz eta bi hirien artean, baina aldi baterako astean bi izango dira urtarrilean.

VITORIA, 06/11/2025.- Volotea presenta las nuevas rutas desde el aeropuerto de Foronda a Barcelona y Madrid. Asisten la delegada del Gobierno, Marisol Garmendia; el diputado general de Álava, Ramiro González; la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, y el jefe de estrategia de Volotea, Gabriel Schmilovich. EFE / L. Rico

Volotea airelineak hegaldi berriak estreinatu ditu Forondako aireportuaren eta Madril eta Bartzelonako aireportuen artean. Bi ibilbide berri horien arduradunek esan dutenez, lehenengo urratsa besterik ez izatea eta konexio berriak egotea espero dute.

Orain arte, Arabako aireportuan lan egiten zuen airelinea bakarra Ryanair zen. Gaurtik aurrera, Voloteak astean lau aldiz lotuko du Foronda Madril eta Bartzelonarekin, bi kasuetan ostegun, ostiral, igande eta astelehenetan.

Urtarrilean, Gabonak pasata, astean bina hegaldi besterik ez dira izango, baina aldi baterako, otsailean lauko maiztasunetara itzuliko baita.

Guztira, 133.000 eserleku eskainiko ditu hurrengo bi hilabetean.

Volotea "datozen urteetan hazkunde jasangarriarekin" Forondan jarraitzeko asmoz etorri da, Gabriel Schmilovich enpresaren estrategia-buruak esan duenez. Gainera, Arabaren inguruko beste lurralde batzuetako jendea erakartzea du helburu.

Forondako hegaldi berriak

Ekitaldian izan dira Marisol Garmendia Espainiako Gobernuaren ordezkaria, Ramiro Gonzalez ahaldun nagusia eta Maider Etxebarria Gasteizko alkatea.

Gonzalezek espero du Forondak milioi erdi bidaiari izatea urtean, eta AENAk, aireportuaren kudeatzaileak, inbertsioak egitea bertan, hala nola aparkalekua handitzea.

Gasteizko Aireportua Araba Gasteiz Gizartea

