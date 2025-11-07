VACUNACIÓN
Osakidetza cierra hoy el centro de vacunación de La Casilla al frenarse el repunte de gripe en Bizkaia

La curva de contagios se ha estabilizado gracias al esfuerzo de vacunación y al alto nivel de inmunización. Más de 447.000 personas se han vacunado en las últimas semanas en la CAV, lo que permite cerrar el vacunodromo de Bilbao, tal y como estaba previsto.
BILBAO, 24/10/2025.-Ciudadanos esperan a vacunarse contra la gripe donde Osakidetza (salud del gobierno vasco) ha reforzado las sedes de vacunación y adelantado la administración de dosis a la población . EFE/Luis Tejido

Euskaraz irakurri: Osakidetzak La Casillako txertaketa-zentroa itxiko du gaur, Bizkaian gripeak gora egiteari utzi baitio
EITB

Osakidetza ha decidido cerrar hoy el Centro de Refuerzo de Vacunación de La Casilla, en Bilbao, después de darse por controlado el repunte de gripe registrado en Bizkaia durante las últimas semanas. El cierre estaba previsto dentro del plan de medidas extraordinarias, que se desactivan tras constatar que la incidencia “se está atenuando”.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha explicado que la curva ascendente que se había observado en el territorio “se ha frenado gracias al esfuerzo de vacunación y al compromiso de la sociedad”. En total, Osakidetza ha administrado 417.744 vacunas contra la gripe, un 11 % más que el año pasado.

Martínez ha precisado que la OSI de Galdakao mantiene “un poquito más de ingresos de lo habitual”, aunque la situación está “controlada” en el resto de las organizaciones sanitarias integradas del territorio.

El consejero ha recordado que la gripe se “anticipó” este año unas cuatro semanas en Bizkaia, con un impacto en los ingresos hospitalarios que no se ha producido en Álava ni en Gipuzkoa. Pese al cierre del vacunodromo, las personas que aún no se hayan vacunado podrán seguir haciéndolo en sus centros sanitarios habituales.

