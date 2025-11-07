Osakidetza cierra hoy el centro de vacunación de La Casilla al frenarse el repunte de gripe en Bizkaia

Osakidetza ha decidido cerrar hoy el Centro de Refuerzo de Vacunación de La Casilla, en Bilbao, después de darse por controlado el repunte de gripe registrado en Bizkaia durante las últimas semanas. El cierre estaba previsto dentro del plan de medidas extraordinarias, que se desactivan tras constatar que la incidencia “se está atenuando”.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha explicado que la curva ascendente que se había observado en el territorio “se ha frenado gracias al esfuerzo de vacunación y al compromiso de la sociedad”. En total, Osakidetza ha administrado 417.744 vacunas contra la gripe, un 11 % más que el año pasado.

Martínez ha precisado que la OSI de Galdakao mantiene “un poquito más de ingresos de lo habitual”, aunque la situación está “controlada” en el resto de las organizaciones sanitarias integradas del territorio.

El consejero ha recordado que la gripe se “anticipó” este año unas cuatro semanas en Bizkaia, con un impacto en los ingresos hospitalarios que no se ha producido en Álava ni en Gipuzkoa. Pese al cierre del vacunodromo, las personas que aún no se hayan vacunado podrán seguir haciéndolo en sus centros sanitarios habituales.