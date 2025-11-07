Osakidetzak Casillako txertaketa-zentroa itxiko du gaur, Bizkaian gripeak gora egiteari utzi baitio
Kutsatzeen kurba egonkortu da txertaketa-ahaleginari eta immunizazio-maila altuari esker. 447.000 pertsona baino gehiagok hartu dute txertoa azken asteetan EAEn, eta horri esker Bilboko txertodromoa itxi ahal izango da, aurreikusita zegoen bezala.
Osakidetzak Bilboko Casillako Txertaketa Indartzeko Zentroa ixtea erabaki du, azken asteetan Bizkaian izandako gripearen gorakada kontrolatutzat jo ondoren. Itxiera ezohiko-neurrien planaren barruan aurreikusita zegoen, eta neurri horiek indargabetu dira, intzidentzia "arintzen" ari dela egiaztatu ondoren.
Alberto Martínez Osasun sailburuak azaldu duenez, lurraldean ikusitako goranzko kurba "gelditu egin da txertaketa-ahaleginari eta gizartearen konpromisoari esker". Guztira, Osakidetzak 417.744 txerto eman ditu gripearen aurka, iaz baino % 11 gehiago.
Martinezek zehaztu du Galdakaoko ESIak "ohi baino ospitaleratze pixka bat gehiago" dituela, baina egoera "kontrolpean" dagoela lurraldeko gainerako erakunde sanitario integratuetan.
Sailburuak gogorarazi du gripea lau aste inguru aurreratu zela aurten Bizkaian, eta horrek ez duela eragin handirik izan Araban eta Gipuzkoan izandako ospitaleratzeetan. Txertodromoa itxi arren, txertoa hartu ez duten pertsonek ohiko osasun-zentroetan jarraitu ahal izango dute txertatzen.
