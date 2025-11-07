TXERTAKETA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Osakidetzak Casillako txertaketa-zentroa itxiko du gaur, Bizkaian gripeak gora egiteari utzi baitio

Kutsatzeen kurba egonkortu da txertaketa-ahaleginari eta immunizazio-maila altuari esker. 447.000 pertsona baino gehiagok hartu dute txertoa azken asteetan EAEn, eta horri esker Bilboko txertodromoa itxi ahal izango da, aurreikusita zegoen bezala.

BILBAO, 24/10/2025.-Ciudadanos esperan a vacunarse contra la gripe donde Osakidetza (salud del gobierno vasco) ha reforzado las sedes de vacunación y adelantado la administración de dosis a la población . EFE/Luis Tejido
La Casillako txertodromoa. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Osakidetzak Bilboko Casillako Txertaketa Indartzeko Zentroa ixtea erabaki du, azken asteetan Bizkaian izandako gripearen gorakada kontrolatutzat jo ondoren. Itxiera ezohiko-neurrien planaren barruan aurreikusita zegoen, eta neurri horiek indargabetu dira, intzidentzia "arintzen" ari dela egiaztatu ondoren.

Alberto Martínez Osasun sailburuak azaldu duenez, lurraldean ikusitako goranzko kurba "gelditu egin da txertaketa-ahaleginari eta gizartearen konpromisoari esker". Guztira, Osakidetzak 417.744 txerto eman ditu gripearen aurka, iaz baino % 11 gehiago.

Martinezek zehaztu du Galdakaoko ESIak "ohi baino ospitaleratze pixka bat gehiago" dituela, baina egoera "kontrolpean" dagoela lurraldeko gainerako erakunde sanitario integratuetan.

Sailburuak gogorarazi du gripea lau aste inguru aurreratu zela aurten Bizkaian, eta horrek ez duela eragin handirik izan Araban eta Gipuzkoan izandako ospitaleratzeetan. Txertodromoa itxi arren, txertoa hartu ez duten pertsonek ohiko osasun-zentroetan jarraitu ahal izango dute txertatzen.

Osakidetza Txertoak Gripea Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

(Foto de ARCHIVO) Gallinas en Cantabria REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO DE CANTABRIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 06/8/2025
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Hegazti-gripeari aurre hartzeko neurri prebentiboak agindu ditu Espainiako Gobernuak

Arrisku- eta zaintza-eremu zehatzetan etxeko eta haztegietako hegaztiei eragingo dieten neurriak indarrean sartuko dira azaroaren 10etik aurrera. Horrelako eremuak daude Arabako eta Nafarroako zenbait udalerritan. Nolanahi ere, Europatik datorren birusaren aurrean arretaz eta arduraz jardutea eskatu dute agintariek, kutsatzeek eta birusaren hedapenak ekar ditzaketen kalteak saihesteko.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X