San Sebastián y Vitoria tendrán acceso al historial delictivo de personas detenidas
Agentes de la Policía Local de Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz tendrán acceso al historial delictivo de personas identificadas o detenidas, a través del sistema de registros administrativos SIRAJ, que aúna los registros judiciales de todo el Estado español, con el propósito de combatir la reincidencia y reforzar la seguridad.
Hasta la fecha han tenido acceso a esa información a través de la Ertzaintza, pero ahora podrán tener conocimiento de los antecedentes directamente en los archivos del Ministerio de Justicia.
Así, 68 agentes van a tener acceso a este sistema, es decir, 57 policías más que hasta ahora. Este paso les garantizará el acceso a la información referida a casos de violencia de género, así como a medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes.
De esta forma, se pretende favorecer la rapidez y eficacia de las actuaciones que realizan los agentes municipales, así como el desbloqueo en los órganos judiciales de la agenda de señalamientos de juicios rápidos por delitos leves.
Hasta ahora Barcelona era la única ciudad que lo había pedido, y Bilbao lleva tiempo analizando la problemática de la multirreincidencia, si bien aún no ha aclarado si da el paso.
Tienen derecho a realizar esta solicitud todas aquellas ciudades de más de 250 000 habitantes y capitales de provincia, o territorio, con más de 175 000 habitantes. Por lo tanto, las tres capitales vascas.
