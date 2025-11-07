SEGURTASUNA
Donostiak eta Gasteizek atxilotuen delitu-historiarako sarbidea izango dute

Berrerortzeari aurre egiteko eta segurtasuna indartzeko neurria da, eta udaltzainek Justizia Ministerioaren artxiboetan izango dute atxilotuen aurrekarien berri zuzenean.

Policía Local de Vitoria-Gasteiz
Gasteizko udaltzainak. Artxiboko argazkia: Gasteizko Udala
EITB

Azken eguneratzea

Donostiako eta Gasteizko udaltzainek identifikatutako edo atxilotutako pertsonen delitu-historiarako sarbidea izango dute, SIRAJ administrazio-erregistroen sistemaren bidez. Zehazki, Espainiako Estatu osoko erregistro judizialak batzen ditu sistema horrek, berrerortzeari aurre egiteko eta segurtasuna indartzeko helburuarekin.

Orain arte Ertzaintzaren bidez eskuratu dute informazio hori, baina, aurrerantzean, udaltzainek Justizia Ministerioaren artxiboetan zuzenean izan dezakete aurrekarien berri.

Horrela, 68 agentek izango dute sistema horretarako sarbidea, hau da, orain arte baino 57 polizia gehiagok. Urrats horrek bermatuko die genero-indarkeriako kasuei buruzko informazioa eskuratzea, baita kautelazko neurrien, errekisio-neurrien eta epai ez-irmoen berri izatea ere.

Udaltzainek egiten dituzten jardueren azkartasuna eta eraginkortasuna bultzatu nahi da, bai eta organo judizialetan delitu arinengatiko epaiketa azkarrak zehazteko agenda desblokeatzea ere.

Orain arte, Bartzelona izan da eskaera egin duen hiri bakarra, eta Bilbo aspalditik ari da berrerortze aniztasunaren arazoa aztertzen, nahiz eta oraindik ez duen argitu honako eskaera egingo duen ala ez.

Hain zuzen ere, eskaera hau egiteko eskubidea dute 250.000 biztanletik gorako udalerri guztiek, eta 175.000 biztanletik gorako probintziako edo lurraldeko hiriburuek. Hortaz, hiru euskal hiriburuak.

