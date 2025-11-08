INICIATIVA CIUDADANA
La plataforma Gernika-Palestina presenta el manifiesto "Palestinarekin bat, konpromiso bat" 

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Palestinarekin bat, konpromiso bat" ekimena aurkeztu dute, Gernika-Palestina sareak deituta
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La iniciativa ciudadana Gernika-Palestina ha reclamado este sábado el compromiso de la sociedad vasca para "proteger a Palestina y dar pasos en la solidaridad activa" con ese territorio, tanto en el ámbito económico como en el humanitario. La iniciativa ha contado con el respaldo de distintos "agentes políticos y sociales". Han reivindicado la ruptura de relaciones con Israel, así como que se exija "el respeto y la aplicación del derecho internacional".

Internacional Sociedad Palestina Comunidad Autonóma Vasca

