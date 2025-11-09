2 kilómetros de retenciones en el puente de Orio, por un accidente

La colisión entre un camión y un turismo ha provocado retenciones de hasta 2 kilómetros en la AP8 en sentido Bilbao; concretamente, en el puente de Orio, en el kilómetro 36.

De momento, la Policía ha cerrado el carril derecho.

En el lugar, una ambulancia atiende a los heridos. Aunque, tal y como ha informado la Ertzaintza, no ha habido víctimas mortales.