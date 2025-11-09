Hoy es noticia
2 kilómetros de retenciones en el puente de Orio, por un accidente

La colisión entre un camión y un turismo ha provocado retenciones en la AP8, sentido Bilbao.
Kamio eta auto baten arteko talkak 2 kilometroko auto ilarak eragin ditu AP8an, Bilboko noranzkoan. Hain zuzen ere, Orioko zubian gertatu da istripua, 36. Kilometroan. Momentuz, eskuineko erraia itxi du Poliziak. Bertan, anbulantzia bat da zaurituak artatzen. Hala ere, Ertzaintzak jakinarazi duen bezala, ez da hildakorik egon.

Accidente en el kilómetro 36 de la AP8, en el puente de Orio. Foto: Tráfico GV.

Euskaraz irakurri: 2 kilometroko auto ilarak Orioko zubian, istripu baten ondorioz
author image

EITB

Última actualización

La colisión entre un camión y un turismo ha provocado retenciones de hasta 2 kilómetros en la AP8 en sentido Bilbao; concretamente, en el puente de Orio, en el kilómetro 36.

De momento, la Policía ha cerrado el carril derecho.

En el lugar, una ambulancia atiende a los heridos. Aunque, tal y como ha informado la Ertzaintza, no ha habido víctimas mortales.

