Gernika-Palestina anuncia un día lleno de solidaridad

La iniciativa popular ha explicado que el partido "trasladará al mundo que Euskal Herria y Palestina tienen derecho a ser libres".

Gernika-Palestina, San Mamesen

Gernika-Palestina, Gure Esku y Gu era bai. Foto: EITB MEDIA.

A menos de una semana para el partido entre Euskal Selekzioa y Palestina, los organizadores del evento deportivo ya calientan motores.

Gernika-Palestina, Gure Esku y Gu ere bai han comparecido este domingo, junto a la comunidad palestina residente en Euskal Herria,  para anunciar los actos solidarios programados para el próximo sábado.

Ibon Meñika, portavoz de Gernika-Palestina, ha asegurado que "a través del deporte se pueden difundir los príncipes básicos de los pueblos oprimidos", como lo son "Euskal Herria y Palestina".

El evento más importante del día será la marcha, que arrancará a las 17:30 horas desde el Arriaga. Con todo ello, Gernika-Palestina ha hecho un llamamiento para participar en ella.

Ibon Meñika, portavoz de Gernika-Palestina

Trasladaremos al mundo que Euskal Herria y Palestina tienen derecho a ser libres"

Tal y como ha explicado la portavoz, el objetivo de la marcha será "trasladar al mundo que Palestina y Euskal Herria tienen derecho a ser libres y que ambos pueblos tienen mucha fuerza juntos". Además, el evento también se utilizará para denunciar "alto y claro" el genocidio de Gaza.

Posteriormente, la comunidad palestina recibirá un homenaje en la misma explanada de San Mamés, previa al partido. En ella se recordará a todos los muertos palestinos, coincidiendo con la llegada de los autobuses que trasladará a las dos selecciones.

Los palestinos tendrán un largo viaje hasta Euskal Herria, el más especial de su carrera deportiva. Y es que, este será el primer partido de los palestinos en Europa, nada más y nada menos que contra Euskal Selekzioa.

Mohamed Farajallah, representante de la comunidad palestina de Euskadi

Lo del sábado no es sólo un partido de fútbol, sino un abrazo entre dos pueblos "

Tras las palabras del portavoz, ha comparecido el representante de la comunidad palestina en Euskadi Mohamed Farajallah. El representante ha destacado que será un partido "muy especial".

"Lo del sábado no es sólo un partido de fútbol, sino un abrazo entre dos pueblos que saben lo que significa soñar, aguantar y mantener viva su identidad", ha explicado Farajallah.

Para Farajallah, ver jugar a la selección palestina en San Mamés transmitirá "visibilidad, dignidad y esperanza", y permitirá "decirle al mundo que Palestina existe y que su gente sigue en pie".

Para finalizar, los organizadores han hecho un llamamiento para hacer un especial recibimiento a la selección palestina a su llegada al aeropuerto de Bilbao, el martes día 11. Concretamente, Palestina llegará a las 12:50 horas.

Entradas para los palestinos

La comunidad palestina en Euskal Herria recibirá un trato especial el próximo sábado. Según ha explicado Gernika-Palestina, tratarán de potenciar la presencia palestina en la grada.

Por ello, la iniciativa ciudadana ha reservado algunas entradas para los palestinos residentes en Euskal Herria, para los que serán gratuitas.

