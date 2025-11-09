Gernika-Palestina anuncia un día lleno de solidaridad

A menos de una semana para el partido entre Euskal Selekzioa y Palestina, los organizadores del evento deportivo ya calientan motores.

Gernika-Palestina, Gure Esku y Gu ere bai han comparecido este domingo, junto a la comunidad palestina residente en Euskal Herria, para anunciar los actos solidarios programados para el próximo sábado.

Ibon Meñika, portavoz de Gernika-Palestina, ha asegurado que "a través del deporte se pueden difundir los príncipes básicos de los pueblos oprimidos", como lo son "Euskal Herria y Palestina".

El evento más importante del día será la marcha, que arrancará a las 17:30 horas desde el Arriaga. Con todo ello, Gernika-Palestina ha hecho un llamamiento para participar en ella.