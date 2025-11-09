Egun osoko elkartasun eguna iragarri du Gernika-Palestinak
Herri ekimenak azaldu duenez, partidak "Euskal Herriak eta Palestinak aske izateko eskubidea dutela helaraziko dio munduari".
Astebete baino gutxiago falta da Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidarako.
Gernika-Palestinak, Gure Eskuk eta Gu ere baik agerraldia egin dute igande honetan, Euskal Herrian bizi den palestinar komunitatearen ordezkariekin batera. Bertan, hurrengo larunbaterako antolatuta dauden elkartasun ekintzak iragarri dituzte, eta zenbait omenaldi ere izango dira.
Ibon Meñika Gernika-Palestina herri-ekimenaren bozeramaileak azaldu duenez, "kirolaren bidez zabaldu daitezke herri zapalduen oinarrizko printzipioak", Euskal Herriarenak eta Palestinarenak, adibidez.
Eguneko ekintzarik garrantzitsuena martxa izango da. Arriagan hasiko da, 17:30ean, eta Gernika-Palestina ekimenak dei egin du martxa solidario horretan parte hartzera.
Ibon Meñika, Gernika-Palestinako bozeramailea
Euskal Herriak eta Palestinak aske izateko eskubidea dutela helaraziko diogu munduari"
Horren esanetan, martxaren helburua izango da "Palestinak eta Euskal Herriak aske izateko eskubidea dutela helaraztea munduari, eta bi herriok batera indar handia dutela". Halaber, genozidioa "ozen eta argi" salatzeko ere erabiliko da.
Ostean, palestinar komunitateak omenaldia jasoko du San Mameseko zabaldegian. Hain zuzen ere, palestinar hildakoak gogoratzeko egingo da, selekzioak garraiatzen dituzten autobusen iritsierarekin bat eginez.
Palestinarrek bidaia luzea izango dute Euskal Herrira, haien kirol ibilbideko bereziena. Selekzio hori lehen aldiz arituko da Europan, Euskal Selekzioaren aurkako partidan. Dena den, partida horren bultzatzaileek nabarmendu dutenez, bi selekzioek etxean jokatuko dute.
Mohamed Farajallah, Euskadiko komunitate palestinarraren ordezkaria
Larunbatekoa ez da futbol partida bat soilik, bi herriren arteko besarkada bat baizik"
Bozeramailearen hitzen ostean, Mohamed Farajallah Euskadiko komunitate palestinarraren ordezkaria aritu da agerraldian. Farajallahrentzat partida "berezia" izango da.
"Larunbatekoa ez da futbol partida bat soilik, bi herriren arteko besarkada bat baizik; alegia, amesteak, eusteak eta euren entitatea bizirik mantentzeak zer esan nahi duen badakiten bi herriren arteko besarkada bat baizik", nabarmendu du Farajallahek.
Farajallahren ustez, Palestinako selekzioa San Mamesen jokatzen ikusteak "ikusgarritasuna, duintasuna eta itxaropena" transmitituko du, eta "Palestina existitzen dela eta bertako jendeak zutik jarraitzen duela munduari esateko aukera" ematen du.
Horrenbestez, eragileek dei egin dute ere jokalariei harrera egiteko Bilboko aireportuan, azaroaren 11n, asteartean. Selekzioa 12:50ean helduko da Loiura.
Palestinarrentzako sarrerak
Euskal Herriko palestinarren komunitateak arreta berezia izango du hurrengo larunbatean. Gernika-Palestinak azaldu duenez, palestinarren presentzia bultzatuko da harmailan.
Horregatik, herri ekimenak sarrera batzuk gordeko ditu Euskal Herrian bizi diren palestinarrentzat. Honakoak doanekoak izango dira.
Zure interesekoa izan daiteke
Giro ezin hobea Donostian, Behobia-Donostia dela eta
Milaka pertsona bildu dira Donostian igande honetan, toki askotako korrikalariak erakarri dituen lasterketa herrikoian. Kirol proba hunkigarria izan da familia eta lagun talde askorentzat.
Artxibatu egin dute Nafarroako neska adingabe bat ustez "saldu" zutenen aurkako auzia
Epaileak auzia behin-behinean artxibatzeko agindu du, instrukzioa berriro irekitzea ahalbidetzen duten elementu berriak aurkezten ez diren bitartean, adingabearen lekukotza gainerako zantzuak baino garrantzitsuagotzat jota.
Emakume bat eta bi adingabe ospitaleratu dituzte Sesman, horien etxebizitzan izandako sutearen ondorioz
46 urteko emakumeak erredurak egin ditu, eta intoxikatu egin da, kea arnastu baitu. 6 eta 2 urteko umeek, berriz, kea arnastu dute, baina pronostiko arina dute.
Ertzaintzak gizon bat atxilotu zuen atzo Bergaran, euroagindu bat betez
76 urteko gizonak istripua izan zuen GI-627 errepidean, eta identifikatzeko orduan ohartu ziren atxilotzeko euroagindua zuela indarrean.
Horrela eragingo dio Behobia-Donostia lasterketak trafikoari
Igandeko lasterketa herrikoiak eragina izango du trafikoan, autobusen ibilbide eta geltokietan, TAO zerbitzuan eta lurrazpiko aparkalekuetan. Ia 28.000 korrikalarik hartuko dute parte eta milaka izango dira ikustera hurbiltzen direnak ere. Donostiako Udalak garraio publikoa erabiltzeko gomendatu du. 09:45etik aurrera, ETB1en eta eitb.eus-en jarraitu ahal izango da zuzenean.
"Irabazi arte", "Generación Click" eta "Los Williams" saioek Telebista Akademiaren Iris sarietako izendapena jaso dute
Sariak banatzeko ekitaldia 2026ko otsailaren 16an egingo dute, Madrilen, Teatro Real antzokian.
"Palestinarekin bat, konpromiso bat" ekimena aurkeztu dute, Gernika-Palestina sareak deituta
Gernika-Palestina herri ekimenak euskal gizartearen konpromisoa eskatu du larunbat honetan, "Palestina babesteko eta elkartasun aktiboan urratsak emateko", bai arlo ekonomikoan, bai arlo humanitarioan. Hainbat "eragile politiko eta sozialen" babesarekin eman du konpromisoaren berri, Donostian egindako prentsaurreko batean, eta Israelekin harremanak haustea eta "nazioarteko zuzenbidea errespetatzea eta aplikatzea" eskatu du.
Xabier Agote (Albaola): "Euskaldunek mundu mailan puntako itsas teknologia garatu zuten duela 500 urte"
EITBk Albaolako presidentearekin hitz egiteko aukera izan du San Juan baleontzia uretaratu eta biharamunean. Pozik eta hunkituta agertu da, baina aurretik lan handia dutela esan du; izan ere, belak eta mastak egin behar dituzte oraindik. Astelehenetik aurrera, lanean jarraituko dute, ontzia ekipatu eta udaberrian berriz ikusgai jartzeko.
Hodi baten hausturak ur-hornidura arazoak eragin ditu Ezkerraldean
Matxura konpondu dute jada, baina txorrotak ireki eta urari isurtzen uzteko gomendatu dute, oraindik zikin egon daitekeelako.