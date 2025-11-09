Euskal Selekzioa vs Palestina
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Egun osoko elkartasun eguna iragarri du Gernika-Palestinak

Herri ekimenak azaldu duenez, partidak "Euskal Herriak eta Palestinak aske izateko eskubidea dutela helaraziko dio munduari".

Gernika-Palestina, San Mamesen
Gernika-Palestina, Gure Esku eta Gu ere bai ekimenen agerraldia. Argazkia: EITB MEDIA.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Astebete baino gutxiago falta da Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidarako.

Gernika-Palestinak, Gure Eskuk eta Gu ere baik agerraldia egin dute igande honetan, Euskal Herrian bizi den palestinar komunitatearen ordezkariekin batera. Bertan, hurrengo larunbaterako antolatuta dauden elkartasun ekintzak iragarri dituzte, eta zenbait omenaldi ere izango dira.

Ibon Meñika Gernika-Palestina herri-ekimenaren bozeramaileak azaldu duenez, "kirolaren bidez zabaldu daitezke herri zapalduen oinarrizko printzipioak", Euskal Herriarenak eta Palestinarenak, adibidez.

Eguneko ekintzarik garrantzitsuena martxa izango da. Arriagan hasiko da, 17:30ean, eta Gernika-Palestina ekimenak dei egin du martxa solidario horretan parte hartzera.

Ibon Meñika, Gernika-Palestinako bozeramailea

Euskal Herriak eta Palestinak aske izateko eskubidea dutela helaraziko diogu munduari"

Horren esanetan, martxaren helburua izango da "Palestinak eta Euskal Herriak aske izateko eskubidea dutela helaraztea munduari, eta bi herriok batera indar handia dutela". Halaber, genozidioa "ozen eta argi" salatzeko ere erabiliko da.

Ostean, palestinar komunitateak omenaldia jasoko du San Mameseko zabaldegian. Hain zuzen ere, palestinar hildakoak gogoratzeko egingo da, selekzioak garraiatzen dituzten autobusen iritsierarekin bat eginez.

Palestinarrek bidaia luzea izango dute Euskal Herrira, haien kirol ibilbideko bereziena. Selekzio hori lehen aldiz arituko da Europan, Euskal Selekzioaren aurkako partidan. Dena den, partida horren bultzatzaileek nabarmendu dutenez, bi selekzioek etxean jokatuko dute.

Mohamed Farajallah, Euskadiko komunitate palestinarraren ordezkaria

Larunbatekoa ez da futbol partida bat soilik, bi herriren arteko besarkada bat baizik"

Bozeramailearen hitzen ostean, Mohamed Farajallah Euskadiko komunitate palestinarraren ordezkaria aritu da agerraldian. Farajallahrentzat partida "berezia" izango da.

"Larunbatekoa ez da futbol partida bat soilik, bi herriren arteko besarkada bat baizik; alegia, amesteak, eusteak eta euren entitatea bizirik mantentzeak zer esan nahi duen badakiten bi herriren arteko besarkada bat baizik", nabarmendu du Farajallahek.

Farajallahren ustez, Palestinako selekzioa San Mamesen jokatzen ikusteak "ikusgarritasuna, duintasuna eta itxaropena" transmitituko du, eta "Palestina existitzen dela eta bertako jendeak zutik jarraitzen duela munduari esateko aukera" ematen du.

Horrenbestez, eragileek dei egin dute ere jokalariei harrera egiteko Bilboko aireportuan, azaroaren 11n, asteartean. Selekzioa 12:50ean helduko da Loiura.

Palestinarrentzako sarrerak

Euskal Herriko palestinarren komunitateak arreta berezia izango du hurrengo larunbatean. Gernika-Palestinak azaldu duenez, palestinarren presentzia bultzatuko da harmailan.

Horregatik, herri ekimenak sarrera batzuk gordeko ditu Euskal Herrian bizi diren palestinarrentzat. Honakoak doanekoak izango dira.

Bizkaia Gure Esku Bilbo Gernika Lumo Gizartea Euskal Autonomia Erkidegoa Palestina

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

"Palestinarekin bat, konpromiso bat" ekimena aurkeztu dute, Gernika-Palestina sareak deituta

Gernika-Palestina herri ekimenak euskal gizartearen konpromisoa eskatu du larunbat honetan, "Palestina babesteko eta elkartasun aktiboan urratsak emateko", bai arlo ekonomikoan, bai arlo humanitarioan. Hainbat "eragile politiko eta sozialen" babesarekin eman du konpromisoaren berri, Donostian egindako prentsaurreko batean, eta Israelekin harremanak haustea eta "nazioarteko zuzenbidea errespetatzea eta aplikatzea" eskatu du.
Gehiago kargatu
Publizitatea
X