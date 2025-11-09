GIPUZKOA
La Ertzaintza detiene a un hombre en Bergara en cumplimiento de una euroorden

El hombre, de 76 años, sufrió un accidente en la carretera GI-627 y, al identificarse, se percataron de que se trataba de un ciudadano sobre el que pesaba una euroorden de detención.

Euskaraz irakurri: Ertzaintzak gizon bat atxilotu du Bergaran euroagindu bat jarraituz
EITB

Agentes de la Ertzaintza detuvieron ayer por la tarde en Bergara a un varón de 76 años de edad, sobre el que pesaba una euroorden de detención y entrega emanada de un juzgado de París.

Pasadas las 14:30 horas de la tarde de ayer, agentes de la Ertzaintza acudieron a colaborar en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera GI-627, en Bergara, donde al identificar a uno de los ocupantes de uno de los vehículos siniestrados se comprobó que tenía una euroorden de detención y entrega dictada por un juzgado de la capital francesa.

El varón, de 76 años de edad, fue detenido y trasladado a dependencias policiales en cumplimiento de la orden.

El Departamento de Seguridad no ha informado de qué delitos se le acusa en el Estado francés.

