La Ertzaintza detiene a un hombre en Bergara en cumplimiento de una euroorden
El hombre, de 76 años, sufrió un accidente en la carretera GI-627 y, al identificarse, se percataron de que se trataba de un ciudadano sobre el que pesaba una euroorden de detención.
Agentes de la Ertzaintza detuvieron ayer por la tarde en Bergara a un varón de 76 años de edad, sobre el que pesaba una euroorden de detención y entrega emanada de un juzgado de París.
Pasadas las 14:30 horas de la tarde de ayer, agentes de la Ertzaintza acudieron a colaborar en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera GI-627, en Bergara, donde al identificar a uno de los ocupantes de uno de los vehículos siniestrados se comprobó que tenía una euroorden de detención y entrega dictada por un juzgado de la capital francesa.
El varón, de 76 años de edad, fue detenido y trasladado a dependencias policiales en cumplimiento de la orden.
El Departamento de Seguridad no ha informado de qué delitos se le acusa en el Estado francés.
