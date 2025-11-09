GIPUZKOA
Ertzaintzak gizon bat atxilotu zuen atzo Bergaran, euroagindu bat betez

76 urteko gizonak istripua izan zuen GI-627 errepidean, eta identifikatzeko orduan ohartu ziren atxilotzeko euroagindua zuela indarrean.

EITB

Ertzaintzak 76 urteko gizon bat atxilotu zuen atzo arratsaldean Bergaran, Parisko epaitegi batek hura atxilotu eta entregatzeko euroagindua eman zuelako.

14:30 jota zirenean, GI-627 errepidean Bergaran izandako zirkulazio-istripu batean laguntzera joan zen Ertzaintzaren patruila batek istripuan nahasitako ibilgailuetako bidaiari bat identifikatu zuenean, Frantziako hiriburuko epaitegi batek atxilotzeko eta entregatzeko euroagindua zuela jakin zen.

Horren aurrean, gizona atxilotu eta ertzain-etxera eraman zuten, beharrezko izapideak betetzera.

Segurtasun Sailak ez du jakinarazi zein delitu leporatzen dioten Frantziako Estatuan.

Bergara Gipuzkoa Ertzaintza París Frantzia Gizartea

