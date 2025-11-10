El Ayuntamiento de Bilbao suspenderá los días 10, 11 y 12 el servicio del Funicular de Artxanda para la realización de tareas de mantenimiento en el servicio.

Según ha indicado el Consistorio, se establecerá un servicio especial de autobús lanzadera (línea E5) con el fin de reforzar el transporte entre Bilbao y Artxanda, que complementará al autobús habitual de la línea A7, que continuará operando con normalidad.

Las normas de uso de esta lanzadera será la misma que la de Bilbobus, por lo que aplicará la misma tarifa, ha detallado.