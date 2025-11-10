Gipuzkoa
Los alumnos de electromecánica de Salesianos reparan el reloj de la iglesia de Urnieta

Urnietako elizako erlojua konpontzen ari dira Salestarretako elektromekanika ikasleak
18:00 - 20:00
Alumnos arreglando el reloj de Urnieta. Imagen tomada del vídeo.
EITB

Los alumnos de electromecánica de Salesianos están reparando el reloj de la iglesia de Urnieta. El objetivo es que esté listo antes de primavera. Este trabajo permite a los alumnos aprender oficios que están a punto de desaparecer.

Gipuzkoa Urnieta Lasarte-Oria Donostia-San Sebastián Sociedad

X