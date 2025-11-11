Euskal Selekzioa vs. Palestina
Arkaitz Rodriguez: "El sábado vamos a volver a abrazar a Palestina"

BILBAO, 11/11/2025.- El secretario de Acción Política de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez (c), ha comparecido este martes en Bilbao para hacer un llamamiento de cara al partido de fútbol que las selecciones de Euskadi y Palestina disputarán este próximo 15 de noviembre en el estadio de San Mamés. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
San Mamés, esta mañana. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Arkaitz Rodriguez: "Larunbatean Palestina berriro besarkatuko dugu"

Arkaitz Rodriguez, secretario de Acción Política de EH Bildu, ha señalado que es necesario seguir apoyando al pueblo palestino y denunciando el genocidio israelí. Rodriguez ha subrayado que Euskal Herria debe seguir siendo un referente mundial en la solidaridad con Palestina. "Euskal Herria tiene que volver a marcar un gol en favor de Palestina", ha añadido.

