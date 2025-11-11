Euskal Selekzioa vs Palestina
Arkaitz Rodriguez: "Larunbatean Palestina berriro besarkatuko dugu"

BILBAO, 11/11/2025.- El secretario de Acción Política de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez (c), ha comparecido este martes en Bilbao para hacer un llamamiento de cara al partido de fútbol que las selecciones de Euskadi y Palestina disputarán este próximo 15 de noviembre en el estadio de San Mamés. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
San Mames, gaur goizean. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Arkaitz Rodriguez EH Bilduko Ekintza Politikoko idazkariak adierazi duenez, beharrezkoa da Palestina babesten eta Israelen genozidioa salatzen jarraitzea. Euskal Herriak Palestinarekiko elkartasunean erreferente izaten jarraitu behar duela azpimarratu du Rodriguezek. "Euskal Herriak gol beste gol bat sartu behar du Palestinarekiko elkartasunaren aldeko norgehiagokan", gaineratu du.

Palestina Sortu Israel Gazako Zerrenda Gizartea

