TREN DE ALTA VELOCIDAD
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El colectivo STOP AHT Zundaketak pide a los ayuntamientos que no colaboren con las catas

Según los previsto, las catas geotécnicas para estudiar la conexión de la 'Y' vasca se llevarán a cabo en Beasain, Idiazabal, Ataun y Bakaiku.
AHT-Gipuzkoa
Imagen de achivo.
Euskaraz irakurri: STOP AHT Zundaketak taldeak udalei eskatu die zundaketa lanetan ez laguntzeko
author image

EITB

Última actualización

La iniciativa ciudadana STOP AHT Zundaketak pide  a los ayuntamientos guipuzcoanos de Beasain, Ataun, Idiazabal y al navarro de Bakaiku "que no colaboren, ni den su consentimiento" a las catas de las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV).

En rueda de prensa en Idiazabal, representantes de esta iniciativa han señalado que las instituciones anunciaron que "para finales de octubre" se realizarían "siete nuevos sondeos en Bakaiku, Ataun, Idiazabal y Beasain", pero "por el momento no hay noticias de ellos".

Además, han apuntado que aunque desde el Ministerio de Transportes del Gobierno de España afirman que el TAV no afectará al Parque Natural, "los puntos de sondeo de Ataun están cerca del Parque" y esta infraestructura "pasaría inexorablemente por el espacio protegido".

Así, han denunciado que, "aunque el nuevo trazado nace con el objetivo de rodear el Parque Natural, las afecciones ambientales serán prácticamente iguales, ya que se pasa de un túnel de 22,5 kilómetros a un túnel de 20 kilómetros".

Asimismo, han animado a la ciudadanía a tomar parte en la marcha de montaña de 10 kilómetros que han organizado para el día 23 en Idiazabal y en la conferencia que el 26 de noviembre ofrecerá en el Ayuntamiento de Ataun la hidrogeóloga Inma Mugerza sobre las afecciones del TAV en la zona kárstica.

Tren de Alta Velocidad Gobierno Vasco Gobierno de Navarra Beasain Gobierno de España Sociedad

Te puede interesar

Rafa Pajares médico runner Behobia Donostia
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Un médico "runner" salva a un corredor en la Behobia: "Se hizo largo, estuvimos 10 minutos haciendo la RCP"

Rafa Pajares, médico de UCI del Hospital General de Segovia, no olvidará lo vivido el pasado domingo mientras corría la Behobía-San Sebastián. Cuenta que en el kilómetro 10 de carrera escucho gritos y la palabra "parada". No lo dudo ni un segundo y se acercó a prestar su ayuda. Junto con otros dos sanitarios que estaban en el lugar, lograron reanimar al corredor que estaba en parada cardiorespiratoria. 

Cargar más
Publicidad
X