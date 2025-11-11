El colectivo STOP AHT Zundaketak pide a los ayuntamientos que no colaboren con las catas

La iniciativa ciudadana STOP AHT Zundaketak pide a los ayuntamientos guipuzcoanos de Beasain, Ataun, Idiazabal y al navarro de Bakaiku "que no colaboren, ni den su consentimiento" a las catas de las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV).



En rueda de prensa en Idiazabal, representantes de esta iniciativa han señalado que las instituciones anunciaron que "para finales de octubre" se realizarían "siete nuevos sondeos en Bakaiku, Ataun, Idiazabal y Beasain", pero "por el momento no hay noticias de ellos".



Además, han apuntado que aunque desde el Ministerio de Transportes del Gobierno de España afirman que el TAV no afectará al Parque Natural, "los puntos de sondeo de Ataun están cerca del Parque" y esta infraestructura "pasaría inexorablemente por el espacio protegido".



Así, han denunciado que, "aunque el nuevo trazado nace con el objetivo de rodear el Parque Natural, las afecciones ambientales serán prácticamente iguales, ya que se pasa de un túnel de 22,5 kilómetros a un túnel de 20 kilómetros".



Asimismo, han animado a la ciudadanía a tomar parte en la marcha de montaña de 10 kilómetros que han organizado para el día 23 en Idiazabal y en la conferencia que el 26 de noviembre ofrecerá en el Ayuntamiento de Ataun la hidrogeóloga Inma Mugerza sobre las afecciones del TAV en la zona kárstica.



