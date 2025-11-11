ABIADURA HANDIKO TRENA
STOP AHT Zundaketak taldeak udalei eskatu die zundaketa lanetan ez laguntzeko

Aurreikuspenen arabera, Ataunen, Idiazabalen, Beasainen eta Bakaikun dira zundaketak egitekoak, 'Euskal Y'-aren eta Nafarroaren arteko lotunea aztertzeko. 

AHT-Gipuzkoa
Txikizioaren irudia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

STOP AHT Zundaketak taldeak Beasaingo, Ataungo, Idiazabalgo eta Bakaikuko udalei eskatu die ez laguntzeko Abiadura Handiko Trenaren lanen zundaketetan. 

Idiazabalen, gaur, egin duten prentsaurrekoen azaldu dutenez, erakundeek urriaren amaierarako zazpi zundaketa berri iragarri zituzten aipatutako herriotan, baina oraindik ez dira hasi.

Ziurtatu dutenez, Espainiako Gobernuko Garraio Ministerioak kontrakoa badio ere, AHTren lanek Aralar Natur Parkean ingurumen kalteak eragingo dituzte. “AHTak Natur Parkea ukituko ez duela dioten arren, Ataungo zundaketa puntuak parketik hurbil daude, eta AHTak babesturiko gunea igaroko luke”

Halaber, salatu dute ibilbide berriaren ingurumen kalteak "ia berdinak" izango direla: "22,5 km-ko tunel batetik 20 km-ko tunel batera igarotzen da, eta gainera, Aralar eta Aizkorri-Aratz Natur Parkeen arteko korridore ekologikoa bete-betean zatituko luke azpiegitura horrek”.

Horiek esanda, azaroaren 23rako antolatu duten mendi-martxan parte hartzeko deia egin dute. Idiazabalen izango da, eta 10 kilometroko bidea egingo dute.

Azaroaren 26an, berriz, hitzaldi bat antolatu dute Ataungo Udalean: Inma Mugerza hidrogeologoak hitzaldia emango du, AHTak eremu karstikoetan duen eraginaren inguruan.

 

Abidadura Handiko Trena Eusko Jaurlaritza Nafarroako Gobernua Beasain Espainiako gobernua Gizartea

