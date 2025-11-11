El Gobierno Vasco pide a las granjas extremar la protección ante la gripe aviar

El Gobierno Vasco ha pedido a las granjas de la comunidad autónoma que extremen las medidas de bioseguridad en todas las explotaciones y que cumplan con el confinamiento de aves de corral para frenar la expansión de la gripe aviar.



Según ha informado el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, convocarán una mesa de coordinación de forma urgente, junto al sector y resto de administraciones, con el fin de realizar un seguimiento de la situación, analizar las alternativas en cada modelo, valorar el impacto de las medidas y reforzar la coordinación institucional y sectorial. "Nuestra prioridad es garantizar la salud y la perdurabilidad del sector ganadero. Para eso, es imprescindible endurecer las medidas de prevención y mantener una colaboración estrecha", han señalado.

Ante el posible empeoramiento de la situación epidemiológica de la gripe aviar, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España ordenó la semana pasada la adopción de medidas preventivas, que entraron en vigor ayer lunes.

Estas medidas de protección se aplicarán en las zonas de especial riesgo y vigilancia de todo el Estado español. En Álava, se consideran de riesgo los municipios de Arratzua-Ubarrundia, Barrundia, Elburgo, Legutio, Vitoria-Gasteiz y Zigoitia, y en Navarra, Pitillas, Tudela, Arguedas, Valtierra, Viana, Corella, Murchante, Cascante, Ablitas, Barillas, Carcastillo y Tafalla.

En Bizkaia y Gipuzkoa no hay ninguna zona de especial riesgo.