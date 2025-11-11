HEGAZTI-GRIPEA

Eusko Jaurlaritzak etxaldeei eskatu die hegazti gripeari aurre egiteko neurriak bete ditzatela

Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza Sailak premiazko bilera deituko du datozen egunotan, sektoreko eta erakundeetako ordezkariekin, egoeraren jarraipena egiteko.

Artxiboko irudia
EITB

Eusko Jaurlaritzak etxaldeetako arduradunei dei egin die, hegazti-gripea ez zabaltzeko ezarri diren neurriak bete ditzaten:  arrisku- eta zaintza-bereziko eremu izendatu dituzte guneetan, biosegurtasun neurriak indartzeko eta hegaztiak konfinatzeko agindua dute. 

Egoeraren jarraipena egiteko, premiazko bilera deituko du datozen egunotan Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza Sailak, eta sektoreko eta erakundeetako ordezkariak deituko dituzte parte hartzera. Helburua da neurrien inpaktua neurtzea, alternatibak aztertzea eta koordinazioa indartzea. "Gure lehentasuna osasuna eta sektorearen iraunkortasuna lehenestea dira. Horretarako, prebentzio neurriak ezartzea eta elkarlanari eustea ezinbestekoak dira", esan dute. 

Hegazti-gripearen egoera epidemiologikoak okerrera egin dezakeela eta, Espainiako Gobernuko Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioak neurri prebentiboak hartzeko agindua eman zuen joan den astean, kutsatzeak saihestu eta birusaren hedapena eragozteko. Atzo sartu ziren indarrean.

Babes-neurri horiek espainiar Estatu espainiar osoko arrisku- eta zaintza-bereziko eremuetan aplikatuko dira. Bizkaian eta Gipuzkoan ez dago horrelako eremurik; bai, ordea, Araban eta Nafarroan.

Araban, hauek udalerriak dira arriskukoak: Arratzua-Ubarrundia, Barrundia, Burgu, Legutio, Gasteiz eta Zigoitia. Nafarroan, honakoak: Pitillas, Tutera, Arguedas, Valtierra, Viana, Corella, Murchante, Cascante, Ablitas, Barillas, Carcastillo eta Tafalla.

 

