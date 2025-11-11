Partido Euskadi-Palestina
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Los jugadores de la selección palestina de fútbol se alojarán gratuitamente en una residencia de EHU

Los jugadores de la selección de fútbol palestina se alojarán gratuitamente en una residencia de EHU
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Palestinako futbol selekzioko jokalariek doan hartuko dute ostatu EHUko egoitza batean
author image

EITB

Última actualización

Los futbolistas palestinos residirán en el Colegio Mayor Miguel de Unamuno durante su estancia en Bilbao. El presidente de la Federación Vasca de Fútbol Iker Goñi ha explicado que será el partido con más asistencia jugado en casa por la selección vasca, con más de 50 000 entradas vendidas en tres semanas. 

UPV-EHU Palestina Bilbao Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X