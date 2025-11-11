Euskadi-Palestina partida
Palestinako futbol selekzioko jokalariei doako ostatua emango diete EHUko egoitza batean

18:00 - 20:00
EITB

Miguel de Unamuno Ikastetxe Nagusian biziko dira futbolari palestinarrak, Bilbon egingo duten egonaldia bitartean. Iker Goñi Euskadiko Futbol Federazioko presidenteak azaldu duenez, euskal selekzioak etxean inoiz egindako partidarik jendetsuena izango da larunbateko hitzordua, hiru astetan 50.000 sarrera baino gehiago saldu dituztelako. 

