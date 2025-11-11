Metro Bilbao cumple este martes 30 años con un 99 % de disponibilidad y un 98 % de puntualidad, "pero cuando trabajas con máquinas es imposible que de vez en cuando tengas una incidencia", según ha informado el director gerente de Metro Bilbao, Eneko Arruabarrena.

El suburbano no ha comenzado con buen pie el día de su 30 aniversario, ya que, a primera hora se han registrado retrasos.

En una entrevista en Radio Euskadi, Arruabarrena ha explicado que los retrasos se han debido a una "falsa ocupación de un circuito de vía". Un circuito ha avisado de que tenía un tren ocupando la vía, por lo que se han tenido que hacer los itinerarios de forma individual, generando retrasos.

De cara al futuro, Arruabarrena apuesta por tomar “decisiones valientes” a futuro y renovar trenes, el sistema de señalización y el puesto de mando central "si queremos que Metro Bilbao siga funcionando con altos porcentajes de fiabilidad, puntualidad y disponibilidad.

Preguntado por la posibilidad de adelantar y retrasar el servicio a las mañanas y a las noches, Arruabarrena ha respondido que gran parte del mantenimiento se realiza de noche y que ampliar el servicio comprometería el mantenimiento y la seguridad. Por contra, ha señalado que aumentar las frecuencias actuales sería posible con los nuevos trenes. "Todos los trenes nuevos tendrían 5 coches, aumentando la capacidad en torno a un 15 %", ha añadido.