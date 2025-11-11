Eneko Arruabarrena (Metro Bilbao): "Metroa gero eta zaharragoa da, eta zahartze programatuari lotutako gero eta arazo gehiago ditu"
Metro Bilbaoko zuzendari gerentearen arabera, eskaera gehiagori aurre egiteko "beharrezkoa" izango da metroa gaurkotzea, eta tren berriak, seinalizazio-sistema eta aginte-postuak berritzea.
Bilboko metroak 30 urte bete ditu, baina etorkizunari begira ari da lanean. Eneko Arruabarrena Metro Bilbaoko zuzendari kudeatzaileak Euskadi Irratian azaldu duenez, metroa "berrikuntza premian dago, 30 urte bete direlako eta makinak gero eta zaharragoak direlako". Ildo horretan, onartu du zaharkitze programatuari lotutako gero eta arazo gehiago dituztela.
Urteurren eguna atzerapenekin hasi du Bilboko metroak. Izan ere, gaur goizean San Inazioko burdinbide batean "okupazio faltsua" gertatu da. Hau da, zirkuitu batek abisua eman du tren bat geldirik zegoela jakinarazteko, nahiz eta ez den horrela izan. Ondorioz, zirkulazio-baimenak banaka eman behar izan dira tarte batean, eta horrek atzerapenak eragin ditu. "Makinekin lan egiten dugu, eta normala da makinak matxuratzea", gehitu du.
Matxurak gorabehera, Metro Bilbaoren disponibilitatea % 99tik gorakoa eta puntualitatea % 98koa dela nabarmendu du Arruabarrenak.
Haren ustez, etorkizuneko eskaerari aurre egiteko "derrigorrezkoa" izango da metroa gaurkotzea, hots, bagoiak, seinalizazio-sistema eta aginte-postuak berritzea.
Halaber, tren berriak gutxienez bost bagoikoak izango dira, eta horrek edukiera % 15 handitzea ahalbidetuko du, Arruabarrenaren arabera.
