Será noticia: 30 años de Metro Bilbao, Mazón en la comisión de la DANA y llegada de la selección palestina a Loiu

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 11 de noviembre de 2025:

- 30 años de Metro Bilbao: Hoy, 11 de noviembre de 2025, Metro Bilbao cumple 30 años. En estas tres décadas, el suburbano ha transformado la movilidad del Gran Bilbao, uniendo las dos márgenes de la ría y tejiendo una red que conecta la capital vizcaína con Kabiezes, Plentzia y Basauri. Ahora, mira al futuro con nuevos proyectos de expansión, entre ellos la prolongación hacia Usansolo.

- Mazón en la comisión de la DANA: El president de la Generalitat valenciana en funciones, Carlos Mazón, comparece en la comisión de investigación sobre la DANA de Les Corts Valencianes, ocho días después de que anunciara su dimisión y mientras todavía no se ha designado a la persona que le relevará al frente de la Generalitat.

- Llegada de la selección palestina a Loiu: La selección palestina de fútbol llega hoy a Euskal Herria de cara al partido que disputará el próximo sábado, 15 de noviembre, a las 20:30 horas, en el estadio de San Mamés. Será el partido con más público en la historia de la Euskal Selekzioa, ya que, quedan menos de 1.500 entradas por vender. El partido se podrá seguir en directo en ETB1, eitb.eus, Euskadi Irratia, Radio Euskadi y Radio Vitoria.