Albiste izango dira: Metro Bilbaok 30 urte, Mazon ikerketa batzordearen aurrean eta Palestinako selekzioa Loiura iritsiko da

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

itzalaldiaren biharamuna martxan bilboko metroa-bilbao-operativo-tras-apagon-efe
Bilboko metroa. Artxiboko argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko azaroaren 11n, hedabideetako lerroburu nagusiak:

Metro Bilbaok 30 urte: Gaur, 2025eko azaroak 11, Metro Bilbaok 30 urte bete ditu. Hiru hamarkada hauetan, metroak Bilbo Handiaren mugikortasuna eraldatu du, itsasadarraren bi aldeak lotuz eta Bizkaiko hiriburua Kabiezes, Plentzia eta Basaurirekin lotzen duen sarea ehunduz. Etorkizunera begira, linea berriak eraikitzeko proiektuak mahai gainean daude. 

Mazon, ikerketa batzordearen aurrean: Carlos Mazon Valentziako Generalitateko jarduneko presidenteak deklaratuko du Valentziako Parlamentuan 2024ko urriaren 29ko goialdeko borraska ikertzen ari den ikerketa batzordearen aurrean. Bien bitartean, PPk eta Voxek haren ordezkoa adostu ezinik jarraitzen dute. 

- Palestinako selekzioa Euskal Herrira: Palestinako futbol selekzioa gaur goizean iritsiko da Euskal Herrira. Datorren larunbatean Euskal Selekzioak eta Palestinak futbol partida jokatuko dute San Mamesen, 20:30ean. Partida zuzenean jarraitu ahal izango da ETB1en, eitb.eus-en, Euskadi Irratian, Radio Euskadin eta Radio Vitorian. 

Metro Bilbao Garraio publikoa Bilbo Goialdeko depresioa Valentzia Erkidegoa PP Palestina Gizartea

Aerogeneradores en la Sierra de Elguea parque eólico parke eolikoa
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Amurrioko 'Mendi' parke eolikoaren proiektua aldatu dute, 7 aerosorgailutik 4ra igarota

Proiektu berriak 110 metroko altuerako eta 7,8 MW-eko potentzia unitarioko lau haize-errota instalatzea aurreikusten du (7 ziren lehen), baita 99,5 metroko dorre anemometriko bat ere. Sorgailuak Amurrion instalatuko liratekeen arren, ebakuazio-lineak Aiarako udalerriari ere eragingo lioke. Aldaketa horiekin potentzia osoa 31,2 MW-ra igoko litzateke, eta inbertsioa 24,8 milioira jaitsi. 

GRAFCAV5904. BILBAO, 03/11/2025.-Usuarios en la estación de metro de Sarriko, donde se cumple 30 años de andadura de Metro Bilbao, donde este lunes han presentado los actos de celebración organizados con tal motivo. EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Horrela eboluzionatu du Metro Bilbaok bere 30 urteko historian

Gaur, azaroak 11, Metro Bilbaok 30 urte bete ditu. Hiru hamarkada hauetan, metroak Bilbo Handiaren mugikortasuna eraldatu du, itsasadarraren bi aldeak lotuz eta Bizkaiko hiriburua Kabiezes, Plentzia eta Basaurirekin lotzen duen sarea ehunduz. Orain, metroa etorkizunera begira dago hedapen-proiektu berriekin, besteak beste, Usansolorako luzapenarekin, bere ospitalea metroaren gainerako eremuarekin lotzeko.

