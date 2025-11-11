Albiste izango dira: Metro Bilbaok 30 urte, Mazon ikerketa batzordearen aurrean eta Palestinako selekzioa Loiura iritsiko da
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko azaroaren 11n, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Metro Bilbaok 30 urte: Gaur, 2025eko azaroak 11, Metro Bilbaok 30 urte bete ditu. Hiru hamarkada hauetan, metroak Bilbo Handiaren mugikortasuna eraldatu du, itsasadarraren bi aldeak lotuz eta Bizkaiko hiriburua Kabiezes, Plentzia eta Basaurirekin lotzen duen sarea ehunduz. Etorkizunera begira, linea berriak eraikitzeko proiektuak mahai gainean daude.
- Mazon, ikerketa batzordearen aurrean: Carlos Mazon Valentziako Generalitateko jarduneko presidenteak deklaratuko du Valentziako Parlamentuan 2024ko urriaren 29ko goialdeko borraska ikertzen ari den ikerketa batzordearen aurrean. Bien bitartean, PPk eta Voxek haren ordezkoa adostu ezinik jarraitzen dute.
- Palestinako selekzioa Euskal Herrira: Palestinako futbol selekzioa gaur goizean iritsiko da Euskal Herrira. Datorren larunbatean Euskal Selekzioak eta Palestinak futbol partida jokatuko dute San Mamesen, 20:30ean. Partida zuzenean jarraitu ahal izango da ETB1en, eitb.eus-en, Euskadi Irratian, Radio Euskadin eta Radio Vitorian.
Bermeoko atunontzi batek piraten eraso saiakera bati aurre egin dio Indiako Ozeanoan
Intertuna Tres ontziak, basea Bermeon duenak, abordatze saiakera bat izan du Somaliako kostaldetik 900 bat kilometrora. Ez da zauriturik ezta kalte materialik izan.
Amurrioko 'Mendi' parke eolikoaren proiektua aldatu dute, 7 aerosorgailutik 4ra igarota
Proiektu berriak 110 metroko altuerako eta 7,8 MW-eko potentzia unitarioko lau haize-errota instalatzea aurreikusten du (7 ziren lehen), baita 99,5 metroko dorre anemometriko bat ere. Sorgailuak Amurrion instalatuko liratekeen arren, ebakuazio-lineak Aiarako udalerriari ere eragingo lioke. Aldaketa horiekin potentzia osoa 31,2 MW-ra igoko litzateke, eta inbertsioa 24,8 milioira jaitsi.
Pertsona ezagunak ordeztuz Instagram bidez egindako iruzurren berri eman du Ertzaintzak
Iruzurgileek pertsona publiko ezagunen antzeko profilak sortzen dituzte, eta inbertsio faltsuak egitera bultzatzen dute jendea, kriptomonetetan eta finantza-produktuetan, ohartarazi dutenez.
Bilboko Metroa: Zelan prestatzen dira trenak egunero 05:30ean abiatzeko?
Bilboko Metroko tailerrean izan gara, Basaurin. Ez dute denbora askorik trenak garbitu eta errebisatzeko, gauerditik goizeko bostak arte soilik, tarte horretan egoten baita geldi metroa. Egunero zerbitzua abiatzeko funtsezko lanak dira, segurtasuna bermatzeko.
Horrela eboluzionatu du Metro Bilbaok bere 30 urteko historian
Gaur, azaroak 11, Metro Bilbaok 30 urte bete ditu. Hiru hamarkada hauetan, metroak Bilbo Handiaren mugikortasuna eraldatu du, itsasadarraren bi aldeak lotuz eta Bizkaiko hiriburua Kabiezes, Plentzia eta Basaurirekin lotzen duen sarea ehunduz. Orain, metroa etorkizunera begira dago hedapen-proiektu berriekin, besteak beste, Usansolorako luzapenarekin, bere ospitalea metroaren gainerako eremuarekin lotzeko.
Niko Etxart, Janus Lester eta Aurora Beltran, EITB Maratoiaren soinu-bandaren ahotsak
Etxarten “Euskal Herri Rock & Roll” abestia da aurtengo EITB Maratoiari doinua jartzeko aukeratutako abestia. Nikorekin batera, Janus Lesterrek eta Aurora Beltranek hartu dute parte elkartasun kanpainarako egindako bertsioan. Adunako Elkarren estudioetan grabatu dute abestia.
Gizon bat atxilotu dute Igorren, sexu-erasoa egitea egotzita
Igande arratsaldean gertatu zen erasoa, Bizkaiko udalerriko etxebizitza batean.
Urnietako elizako erlojua konpontzen ari dira Salestarretako elektromekanika ikasleak
Salestarretako elektromekanika ikasleak ari dira konpontzen Urnietako elizako erlojua. Helburua udaberria baino lehen prest egotea da. Lan honek aukera ematen die ikasleei galzorian diren lanbideak ikasteko.
Eusko Jaurlaritzak ostegunean probatuko du herritarrei hondamendietan abisuak emateko sistema, Araban
Araban kokatutako gailuetan alerta-soinu bat entzungo da, eta, horrekin batera, mezu bat. Horretan adieraziko da proba bat dela, eta ez benetako arrisku-egoera bat.