Un estudio europeo revela que el multilingüismo ayuda a mantenerse joven

La investigación ha concluido que las personas que hablan más de un idioma tienen la mitad de probabilidades de mostrar signos de envejecimiento acelerado.

Euskaraz irakurri: Europako 27 herrialdetan egindako ikerketa baten arabera, eleaniztasunak gazte izaten laguntzen du
Agencias | EITB

Un estudio realizado en 27 países europeos, en el que ha participado el Basque Center on Cognition Brain and Language (BCBL) de Donostia, ha puesto de relieve que el multilingüismo ayuda a mantenerse joven, mientras que las personas monolingües presentan el doble de riesgo de envejecer antes.

La investigación, publicada en la revista "Nature Aging" y que ha analizado datos de más de 86 000 personas, ha permitido a los investigadores estimar, a través de modelos de inteligencia artificial, la diferencia entre la edad real y la biológica de cada individuo.

En su operativa, los investigadores emplearon modelos de IA entrenados con miles de perfiles de salud y comportamiento para estimar la edad biológica de las personas y calcular la "brecha de edad conductual", definida como la diferencia entre la edad predicha y la cronológica.

Según señala el BCBL en una nota, la conclusión principal de este estudio internacional revela que, "además de su valor cultural y social, hablar varias lenguas también puede proteger la salud cerebral y física, ralentizando los procesos biológicos del envejecimiento y fortaleciendo la resiliencia a lo largo de la vida".

