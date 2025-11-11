Un estudio realizado en 27 países europeos, en el que ha participado el Basque Center on Cognition Brain and Language (BCBL) de Donostia, ha puesto de relieve que el multilingüismo ayuda a mantenerse joven, mientras que las personas monolingües presentan el doble de riesgo de envejecer antes.

La investigación, publicada en la revista "Nature Aging" y que ha analizado datos de más de 86 000 personas, ha permitido a los investigadores estimar, a través de modelos de inteligencia artificial, la diferencia entre la edad real y la biológica de cada individuo.

En su operativa, los investigadores emplearon modelos de IA entrenados con miles de perfiles de salud y comportamiento para estimar la edad biológica de las personas y calcular la "brecha de edad conductual", definida como la diferencia entre la edad predicha y la cronológica.

Según señala el BCBL en una nota, la conclusión principal de este estudio internacional revela que, "además de su valor cultural y social, hablar varias lenguas también puede proteger la salud cerebral y física, ralentizando los procesos biológicos del envejecimiento y fortaleciendo la resiliencia a lo largo de la vida".