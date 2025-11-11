HIZKUNTZAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Europako ikerketa baten arabera, eleaniztasunak gazte izaten laguntzen du

Ikerketak ondorioztatu duenez, hizkuntza bat baino gehiago hitz egiten duten pertsonak gainerakoak baino georago zahartzen dira.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Europako 27 herrialdetan egindako ikerketa batek agerian utzi du eleaniztasunak gazte izaten laguntzen duela. Elebakarrek lehenago zahartzeko arrisku handiagoa dute. Donostiako Basque Center on Cognition Brain and Language (BCBL) erakundeak ere parte hartu du ikerketan.

Ikerketa Nature Aging aldizkarian argitaratu da, eta 86.000 pertsona baino gehiagoren datuak aztertu ditu. Adimen artifizialeko ereduen bidez, ikertzaileek pertsona bakoitzaren adin errealaren eta biologikoaren arteko aldea kalkulatu ahal izan dute.

Ikertzaileek milaka osasun eta portaera profilekin entrenatutako AA ereduak erabili dituzte pertsonen adin biologikoa kalkulatzeko. Horrela, adin biologikoaren eta adin kronologikoaren arteko aldea kalkulatu dute.

BCBLk ohar bidez adierazi duenez, eleaniztasunak dakarren "balio kultural eta sozialaz gain, garuneko osasunean eta osasun fisikoan ere eragiten du. Horrela, zahartzearen prozesu biologikoak moteldu eta bizitzan zehar erresilientzia indartzen da".

Adinekoak Euskara Gizartea Osasuna Euskal Autonomia Erkidegoa

Zure interesekoa izan daiteke

Rafa Pajares médico runner Behobia Donostia
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Behobiako partaide bat salbatu zuen mediku korrikalaria: "Luze egin zen, 10 minutu egon ginen bihotz-biriketako bizkortzea egiten"

Rafa Pajaresek, Segoviako Ospitaleko ZIUko medikuak, ez du ahaztuko joan den igandean Behobia-Donostia lasterketan bizi izandakoa. Lasterketako 10. kilometroan oihuak eta "parada" hitza entzun zituen. Berehala laguntza ematera hurbildu zen. Bertan zeuden beste osasun-langilerekin batera, bihotz-biriketako geldialdian zegoen korrikalaria suspertzea lortu zuten.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X