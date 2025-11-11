Behobia-San Sebastián
Un médico "runner" salva a un corredor en la Behobia: "Se hizo largo, estuvimos 10 minutos haciendo la RCP"

Rafa Pajares médico runner Behobia Donostia
Rafa Pajares. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Behobian korrikalari bat salbatu zuen mediku korrikalaria: "Luze egin zen, 10-12 minutu egon ginen bihotz-biriketako bizkortzea egiten"

Rafa Pajares, médico de UCI del Hospital General de Segovia, no olvidará lo vivido el pasado domingo mientras corría la Behobía-San Sebastián. Cuenta que en el kilómetro 10 de carrera escucho gritos y la palabra "parada". No lo dudo ni un segundo y se acercó a prestar su ayuda. Junto con otros dos sanitarios que estaban en el lugar, lograron reanimar al corredor que estaba en parada cardiorespiratoria. 

