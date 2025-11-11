Behobia-Donostia
Behobiako partaide bat salbatu zuen mediku korrikalaria: "Luze egin zen, 10 minutu egon ginen bihotz-biriketako bizkortzea egiten"

Rafa Pajares médico runner Behobia Donostia
Rafa Pajares. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Rafa Pajaresek, Segoviako Ospitaleko ZIUko medikuak, ez du ahaztuko joan den igandean Behobia-Donostia lasterketan bizi izandakoa. Lasterketako 10. kilometroan oihuak eta "parada" hitza entzun zituen. Berehala laguntza ematera hurbildu zen. Bertan zeuden beste osasun-langilerekin batera, bihotz-biriketako geldialdian zegoen korrikalaria suspertzea lortu zuten.

Gipuzkoa Gizartea

