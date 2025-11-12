La CAV tiene la ITV más cara del estado: 15 euros superior al de las comunidades más baratas
El precio medio de la ITV de un automóvil en la CAV es de 53 euros, y de 40 euros en Navarra.
La CAV es la comunidad autónoma con los precios más altos de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), según un estudio realizado a finales de octubre por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en 200 estaciones de ITV.
El informe revela diferencias de hasta 29 euros por vehículo según la comunidad autónoma donde se realice y el tipo de motorización. En la Comunidad Autónoma Vasca el precio se sitúa por encima de los 53 euros y en Navarra ronda los 40 euros. Es al menos 15 euros superior al de las comunidades más baratas, que son Andalucía, Extremadura y Madrid.
Los precios también varían según el tipo de motorización. Así, para un vehículo eléctrico las tarifas en la Comunidad Autónoma Vasca rondan los 53 euros. En el caso de un coche con motor de gasolina, un híbrido o un GLP el precio medio sube a 55 euros, mientras que los automóviles con motor diésel lo tienen más caro, con un promedio de 57 euros.
En el caso de Navarra las tarifas disminuyen. La ITV de un vehículo eléctrico ronda los 39 euros, la de un vehículo de gasolina es de 41 euros, y, por último, la de automóviles con motor diesel cuesta 45 euros.
El estudio señala además unos tiempos de espera en general breves, entre uno y dos días de media, tanto para un automóvil como para una motocicleta. En Madrid y Baleares puede conseguirse cita el mismo día, pero en Galicia, por ejemplo, hay que esperar 6 días.
La OCU advierte, además, a los usuarios de que no hay que atrasarse en la cita, pues una ITV vencida conlleva una multa de 200 euros. Además, recomienda preguntar por posibles descuentos en los tramos horarios con menos demanda e informa de que no existe obligación de pasar la ITV en la misma comunidad autónoma donde está matriculado el coche.
Te puede interesar
El TSJPV confirma la anulación de una OPE de la Diputación de Gipuzkoa de 100 plazas por la exigencia de euskera
El tribunal ratifica de esta manera una sentencia previa del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de San Sebastián. Recalca que la exigencia de euskera en la totalidad de euskera supone privar de su "derecho fundamental al acceso al empleo público en condiciones de igualdad" a "más de la mitad de la población de esa provincia". todo ello pese a que, según la resolución, "tan sólo entre el 20 y el 25 % de las comunicaciones con la administración se realizan en euskera".
La fiscal superior del TSJPV pide "mayor rigor" policial en los atestados sobre menores prostituidos
Durante la presentación de la Memoria de la Fiscalía de 2024 en una comisión del Parlamento Vasco, Carmen Adán ha denunciado "cierta dejadez en la investigación" de casos de menores en redes de prostitución, "sobre la base de pensar que se trata de relaciones consentidas"
Así contaron las víctimas a EITB los abusos sufridos en el colegio San José de Bermeo
Casi cuatro años después de denunciar los abusos sufridos en el colegio San José de Bermeo, tres víctimas logran por fin una reparación. El caso salió a la luz gracias a una investigación de EITB en 2022, de nuestro compañero Asier Sánchez.
Una 'severa' tormenta solar golpea hoy el campo magnético de la Tierra
En algunas ocasiones, esas tormentas solares afectan a las comunicaciones en la Tierra y sólo en los casos más extremos pueden influir en los sistemas eléctricos, además de provocar una mayor intensidad en las auroras boreales.
Bilbao se prepara para una jornada de reivindicación y solidaridad en torno al partido de la Euskal Selekzioa y Palestina
El amistoso del sábado en San Mames estará acompañado de una amplia agenda de actos extradeportivos, con dos manifestaciones convocadas por la tarde y homenajes y actividades culturales desde primera hora del día. La cita se ha convertido en una muestra colectiva de apoyo al pueblo palestino.
Será noticia: Víctimas de abusos sexuales de los Hermanos Menesianos, Jainaga en la Audiencia Nacional y preestreno de "Gaua"
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Tres víctimas de abusos sexuales del colegio San José de Bermeo consiguen una reparación tras un proceso de casi cuatro años
EITB destapó el caso en febrero de 2022, tras una investigación del periodista de EITB Asier Sánchez. Tres años y ocho meses después, comienzan a llegar las primeras indemnizaciones. Las víctimas han mostrado su “agradecimiento" a todos los que les han acompañado en este proceso.
Bolaños anuncia la creación de una comisión mixta para reparar a las víctimas de abusos en la Iglesia
En la reunión que ha mantenido con las asociaciones de víctimas, entre ellas la de Navarra, ha reconocido que el plan PRIVA de la Iglesia "no es una solución".
Llaman a convertir el Euskal Selekzioa-Palestina en una jornada solidaria contra el genocidio y por la oficialidad
Se han convocado varias movilizaciones en el contexto del partido, y se espera que la cita se convierta en un acontecimiento histórico. "Es lo que la comunidad internacional está esperando de nosotros. Lo que va a suceder el sábado va a tener una repercusión muy alta", han dicho los organizadores del encuentro.