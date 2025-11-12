IAT-A

EAEk du IATik garestiena: Estatuko merkeenak baino 15 euro karuago

Ibilgailuen azterketa teknikoaren batez besteko prezioa 53 eurokoa da EAEn, eta 40 eurokoa, Nafarroan.

Agentziak | EITB

EAE da Ibilgailuen Azterketa Teknikoaren (IAT) preziorik altuena duen Estatuko autonomia-erkidegoa, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Erakundeak (OCU) urriaren amaieran 200 estaziotan egindako azterlanaren arabera.

Txostenak erakusten duenez, ibilgailu bakoitzeko 29 eurorainoko aldeak daude autonomia-erkidegoaren arabera. Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, prezioa 53 eurotik gorakoa da, eta Nafarroan, 40 euro ingurukoa. Gutxienez 15 euro merkeagoa da Andaluzian, Extremaduran eta Madrilen.

Ibilgailu motaren arabera ezartzen dira tarifak. EAEn ibilgailu elektrikoek 53 euro inguruko tarifa dute; auto hibridoen, gasolinazkoen eta PGLen kasuan, batez besteko prezioa 55 eurokoa da; eta diesel motordunek, berriz, 57 euro ordaindu behar izaten dute, batez beste.

Nafarroan, tarifak baxuagoak dira. Ibilgailu elektrikoek, 39 euro inguru, gasolinazko ibilgailuek, 41 euro, eta, azkenik, diesel motorreko automobilek, 45 euro.

Azterlanaren arabera, gaineraRealeko jokalariak, batez beste, egun bat eta bi arteko itxaronaldiak egoten dira hitzordua hartzeko. Madrilen eta Balear Uharteetan egun berean lor daiteke hitzordua, baina Galizian, adibidez, 6 egun itxaron behar dira.

Gainera, OCUk ohartarazi die erabiltzaileei IAT ez eguneratzeak 200 euroko isuna dakarrela. Gainera, eskari gutxien duten ordutegi-tarteetan izan daitezkeen beherapenei buruz galdetzea gomendatu du, eta jakinarazi du ez dagoela azterketa teknikoa autoa matrikulatuta dagoen autonomia-erkidegoan bertan egiteko betebeharrik.

