EAEk du IATik garestiena: Estatuko merkeenak baino 15 euro karuago
Ibilgailuen azterketa teknikoaren batez besteko prezioa 53 eurokoa da EAEn, eta 40 eurokoa, Nafarroan.
EAE da Ibilgailuen Azterketa Teknikoaren (IAT) preziorik altuena duen Estatuko autonomia-erkidegoa, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Erakundeak (OCU) urriaren amaieran 200 estaziotan egindako azterlanaren arabera.
Txostenak erakusten duenez, ibilgailu bakoitzeko 29 eurorainoko aldeak daude autonomia-erkidegoaren arabera. Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, prezioa 53 eurotik gorakoa da, eta Nafarroan, 40 euro ingurukoa. Gutxienez 15 euro merkeagoa da Andaluzian, Extremaduran eta Madrilen.
Ibilgailu motaren arabera ezartzen dira tarifak. EAEn ibilgailu elektrikoek 53 euro inguruko tarifa dute; auto hibridoen, gasolinazkoen eta PGLen kasuan, batez besteko prezioa 55 eurokoa da; eta diesel motordunek, berriz, 57 euro ordaindu behar izaten dute, batez beste.
Nafarroan, tarifak baxuagoak dira. Ibilgailu elektrikoek, 39 euro inguru, gasolinazko ibilgailuek, 41 euro, eta, azkenik, diesel motorreko automobilek, 45 euro.
Azterlanaren arabera, gaineraRealeko jokalariak, batez beste, egun bat eta bi arteko itxaronaldiak egoten dira hitzordua hartzeko. Madrilen eta Balear Uharteetan egun berean lor daiteke hitzordua, baina Galizian, adibidez, 6 egun itxaron behar dira.
Gainera, OCUk ohartarazi die erabiltzaileei IAT ez eguneratzeak 200 euroko isuna dakarrela. Gainera, eskari gutxien duten ordutegi-tarteetan izan daitezkeen beherapenei buruz galdetzea gomendatu du, eta jakinarazi du ez dagoela azterketa teknikoa autoa matrikulatuta dagoen autonomia-erkidegoan bertan egiteko betebeharrik.
Zure interesekoa izan daiteke
Gizon bati 10 urteko kartzela-zigorra ezarri diote Iruñean 13 urteko adingabe bat bortxatzeagatik
Erasoa 2022ko urrian gertatu ziren, Iruñean. Auzitegiak, halaber, zigortua herrialdetik kanporatzea erabaki du, hirugarren gradua edo behin-behineko askatasuna lortzen duenean.
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak ontzat jo du euskara eskatzeagatik Gipuzkoako Aldundiaren LEP bat baliogabetu izana
Horrela, auzitegiak berretsi egin du aurrez Donostiako Administrazioarekiko Auzietako 1 zenbakiko Epaitegiak emandako epaia. Ebazpenak azpimarratzen duenez, lanpostu guztietan euskara eskatzeak "berdintasun baldintzetan lanpostu publikoa lortzeko oinarrizko eskubidea" urratzen zaien "probintzia horretako biztanleen ia erdiei", gaineratzen duenez "administrazioarekin egiten diren harremanetan % 20-% 25 baino egiten dira egiten euskaraz".
EAEko Auzitegi Nagusiko fiskal nagusiak "zorroztasun handiagoa" eskatu du prostituitutako adingabeei buruzko atestatuetan
Eusko Legebiltzarreko batzorde batean 2024ko Fiskaltzaren Memoria aurkeztu du Carmen Adanek, eta "nolabaiteko utzikeria" salatu du prostituzio-sareetako adingabeen kasuen ikerketetan, "baimendutako harremanak direla pentsatuta".
Bermeoko Jose Done ikastetxeko sexu-abusuen biktimek bizitakoa, hemen
Bermeoko Jose Done ikastetxeko sexu-abusuen biktimak erreparazioa lortzen hasi dira, prozesua hasi eta ia lau urtera. Asier Sanchez gure lankideak 2022an egindako ikerketa bati esker atera zen argitara kasua.
Eguzki-ekaitz batek "gogor" joko du gaur Lurraren eremu magnetikoa
Batzuetan, eguzki-ekaitz horiek Lurreko komunikazioetan kalteak eragiten dituzte, eta muturreko kasuetan sistema elektrikoetan ere; gainera, aurora boreal biziagoak izango dira.
Aldarrikapen eta elkartasun eguna larunbatean Bilbon, Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidan
Larunbatean San Mamesen jokatuko den lagunartekoarekin batera, kirolaz kanpoko ekitaldi ugari egingo dira: arratsaldean deitutako bi manifestazio, eta goizetik hasita omenaldi eta jarduera kulturalak.
Albiste izango dira: Anaia menesianoen biktimen komunikatua, Jainaga Auzitegi Nazionalean eta "Gaua" filmaren aurrestreinaldia
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Bermeoko Jose Done ikastetxeko sexu-abusuen biktimak erreparazioa lortzen hasi dira, prozesua hasi eta ia lau urtera
EITBk 2022ko otsailean azaleratu zuen kasua, Asier Sanchez kazetariak egindako ikerketaren ondoren. Hiru urte eta zortzi hilabete geroago, lehen kalte-ordainak iristen hasi dira. Biktimek "esker ona" adierazi diete prozesu honetan lagundu dieten guztiei.
Berdintasun Ministerioak babes-protokoloa aktibatu behar izan du eskumuturrekoen sistemak huts egin ondoren
Ana Redondo ministroaren esanetan, indarkeria matxista jasan eta sistema hori erabiltzen duen "biktima bakar bat ere ez da babesik gabe egon" eta "datuak garaiz eta behar bezala iristen ari dira".