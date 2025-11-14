Un accidente múltiple registrado a primera hora de la mañana en la AP-8, en el tramo de Basauri y en sentido Irun, ha provocado retenciones en el tunel de Malmasin que ya han están solucionados. El siniestro ha obligado a regular el tráfico mientras los equipos de emergencias han acudido al lugar para atender la situación y facilitar la retirada de los vehículos implicados.

Además, uno de los carriles ha permanecido cortado tras el impacto y una persona ha resultado herida, por lo que los servicios sanitarios la han atendido en la propia via.

Se han registrado retenciones de al menos nueve kilómetros.

El fuerte viento también está generando problemas en diversas carreteras secundarias, con rachas que han dificultado la circulación y han obligado a extremar la atención en algunos puntos.